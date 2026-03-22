Sömürü düzeninin yarattığı katliam

HABER MERKEZİ

Antalya’nın Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi’nde seralarda çalışan Suriyeli işçilerin kaldığı konteynerde çıkan ve 5’i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği yangın, denetim mekanizmalarına ilişkin ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdi. İlk bulgular, işçilerin barındığı yapının güvenlik açısından yetersiz olabileceğine işaret ederken yapıların ruhsat, yangın güvenliği ve işçi sağlığı açısından hangi kurumlar tarafından ne ölçüde denetlendiği tartışma konusu oldu.

Uzmanlar, tarım sektöründe yaygın olan geçici ve kayıt dışı barınma alanlarının çoğu zaman denetim dışında kaldığına dikkat çekerek benzer faciaların önlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, yangınla mücadelede kritik rol oynayan itfaiye istasyonunun bölgede bulunmaması da ihmal zincirini daha görünür hale getirdi. Muhtarların defalarca yaptıkları itfaiye istasyonu taleplerinin karşılıksız bırakıldığı ifade edilirken bu durum kamu otoritelerinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğine dair ciddi soru işaretleri doğurdu. Yaşanan bu facia, bir iş cinayetinin ötesinde, yıllardır görmezden gelinen yapısal bir sorunun acı sonucu olarak görüldü.

BU DÜZENİ AFFETMEYİZ

Facianın ardından sendikalardan tepki yağdı.Tarım İşçilerinin Çiftçilerin Sendikası (TARIM-SEN), şu açıklamayı yaptı: “Valilik kundaklama dahil her ihtimali göz önünde bulundurduğunu açıkladı. Bu olay münferit bir kaza değil, seralarda kurulan denetimsiz, güvencesiz, cezasız işleyen sömürü düzenine dayalı bir katliamdır. Emek sömürüsünün kadınlar üzerinde yoğunlaştığı seralar, 7 aylık hamile Leyla’nın ve çocuklarının ölümüne sebep olmuştur. Soruşturma sürecini dikkatle takip ediyoruz. Tarım işçilerini bu yaşam koşullarına mahkûm eden düzeni asla affetmeyeceğiz, mücadeleyi büyüteceğiz.”

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya’nın Kepez ilçesinde anne ve 5 çocuğunun hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı konteyner yangına ilişkin yürütülen soruşturmada dün gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan sera sahibi Yusuf G. ile diğer iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yusuf G. tutuklandı. Bu arada, hayatını kaybeden anne ve çocuklarının Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SURİYE’DE DEFNEDİLECEKLER

Leyle Elali ile 5 çocuğun cenazeleri, işlemlerinin ardından pazartesi günü yakınları tarafından teslim alınacak. Hava yolu ile Gaziantep’e nakledilecek cenazeler, ardından karayolu ile götürülecekleri Suriye’nin Münbiç kentinde defnedilecek.

NE OLMUŞTU?

Kepez’e bağlı Gaziler Mahallesi’nde 3 gün önce gece saatlerinde seralarda çalışan Suriyeli tarım işçisi ailenin kaldığı konteynerde ısınmak için yaktıkları mangaldan alevler yükselmişti. Bölgeye giden sağlık ekipleri çıkan yangında 7 aylık hamile 27 yaşındaki Leyla Elali ile 5 çocuğunun; 9 yaşındaki Muna, 8 yaşındaki Fatma, 7 yaşındaki Hayat, 5 yaşında Iman ile 4 yaşındaki Mahmud’un cansız bedenlerine ulaşılmıştı.