‘Sömürü imparatorluğuna izin yok’

HABER MERKEZİ

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın Ankara’ya başlattığı yürüyüş Eskişehir’de devam etti. TED ve Bahçeşehir Koleji önünden seslenen öğretmenler, “Eşit işe eşit hak ilkesi acilen hayata geçirilmeli” dedi.

Bahçeşehir Koleji önünde yapılan açıklamada, “Enver Yücel kendini eğitim alanına adamış bir iş insanı olarak gösteriliyor ancak gerçek bu değil. Pandemi döneminde öğretmenleri kısa çalışma ödeneğiyle sıfır sigortayla çalıştırmış bir kurum. Öğretmenlerin emeği üzerinden kar eden elde ettiği bu karlar ile de kurumlara hibe eden bir iş insanı. Eskişehir Bahçeşehir Koleji’nde de gördük öğretmenler asgari ücrete karşı ayağa kalktı. Siyah giyindiler, imza topladılar, mail attı. Peki ne oldu? Bahçeşehir Koleji öğretmenler işten çıkarmaya çalıştı, sendikal hakkını kullanmak isteyen tüm öğretmenlere ise okulun kapısını gösterdiler. Enver Yücel’in oğlu Hüseyin Yücel kampüs kampüs gezip hakkını isteyen öğretmenlere baskı uyguladı. İşten attıkları öğretmenlerin davası görüldü ve öğretmenler birkaç ay önce sendikal tazminat kazandılar. Ama öğretmenler işe iade de edilebilirlerdi. Ancak belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmadığımız için arkadaşlarımız işe geri dönemediler. İşte bu haksızlıklara karşı yürüyoruz” denildi. Öğretmenler, yaptıkları açıklamada, taban ücretin güvence altına alınması, belirsiz süreli sözleşme güvencesi, eğitimin ayrı bir iş kolu olarak tanımlanması ve kamu ile özlük haklarında eşitlik gibi taleplerini dile getirdi.

TED Koleji’nde ise müdür açıklamaya engel olmak istedi. Ancak öğretmenler burada da seslenişini sürdürdü. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Pehlivanoğlu, arkadaşlarımız sendikalı olduğu için işten çıkardı. Bu mudur Türk Eğitim Derneği başkanı olmak? Öğretmenleri güvencesiz çalıştırıp işsiz bırakmak mıdır? Yine Atakent TED Koleji’nde geçen yıl öğretmenlere yalnızca yüzde 10’luk bir zam yapıldı. Öğretmenler bunu protesto etmek için müdürün kapısına zarf bıraktılar. Zarf bırakan öğretmenler Selçuk Pehlivanoğlu’nun kurumunda işten çıkarıldı. Türk Eğitim Derneği başkanlığı öğretmenleri işsiz güvencesiz bırakmak mıdır? TED Koleji bu ülkede en fazla mobbingin olduğu kurumlardan bir tanesi. Öğretmenler burada çalışmanın psikolojik ağrılığını kaldıramıyorlar, sürekli bir iş yükü. İşte o zaman şunu görüyoruz Öğretmen Sendikası’nın dört ana talebinin sebebi TED Koleji’dir”

Öğretmenler yürüyüşe Polatlı’dan devam edecekler.