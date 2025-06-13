Sömürü ve hukuksuzluğa karşı kontak kapatıyoruz

Bilge Su YILDIRIM

Motokuryeler, Temmuz ayı öncesi yurt genelinde ara zam talebiyle toplu iş sözleşmesi (TİS) masasına oturmaya hazırlanırken hak gasplarıyla karşılaştı. Ülkenin büyük uzaktan sipariş şirketleri, motokuryelerin sahip olduğu mevcut hakları yürürlükten kaldırdı. Ülkenin en büyük online sipariş şirketi Getir, büyük ölçüde Getir’in taşımacılığını yapan Vigo ve Migros’un siparişlerinin taşımacılığını yapan Pakettaxi, paketbaşı ücretlerde Haziran ayı öncesinde düşüşe gitti.

Bu düzenleme, kuryelerin elde ettikleri gelirlerin yaklaşık olarak yüzde 10 ile 30’una bir nevi ‘el koyulması’ anlamına geliyor. Getir ve Vigo, ücret tarifesindeki düşüşün yanı sıra haftalık ve saatlik bonusları kaldırırken Pakettaxi ise yemek teslimatlarında paketbaşı verdiği ek 15 lirayı vermeyeceğini duyurdu.

500 MOTOKURYE İŞTEN ÇIKARILDI

Vigo’da motokurye olarak çalışan Motorlu Kurye İşçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Seyhun Kavut, firmaların ilan ettikleri düzenlemeleri birden değil, kent kent ayrı tarihlerde hayata geçireceğini ifade ederek şunları söyledi: “Getir yakın tarihte hisselerinin bir kısmını Körfez sermayesine sattı, bu düzenleme de aslında bundan sonra geldi. Şu an gerek Getir gerek Vigo’da yeni düzenlemeyle kaybedilen meblağ aylık 15 bin ila 30 bin lira arası. Örneğin Beşiktaş’taki Getir deposunda çalışan arkadaşlarımızın eskiden paketbaşına aldığı ücret 107 lirayken yapılan düzenleme ile 65 liraya kadar düşürüldü.”

Firmanın, olası bir işçi direnişini engellemek için tehditlere ve işten çıkarmalara başladığını belirten Kavut, şöyle devam etti: “Beşiktaş’taki depoda 1 Haziran’dan bu yana iş durduran 10 arkadaşımız işten atıldı. Ülke genelinde işten çıkarıldığını bildiğimiz 500 arkadaşımız var. Yeni tarifeyi önümüze getirip ‘Ücret listesi budur, memnun değilsen bizimle çalışamazsın. Sen gidersin, başkası gelir’ diyorlar. Hatta depolardaki baskı o kadar büyük ki iş yavaşlattığını ‘düşündükleri’ arkadaşlarımızı bile işten çıkaracaklarını açıkladılar."

BirGün’e konuşan Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) Genel Başkanı Tolga Kubilay Çelik de “Verilmiş hakları geriye dönük almak kanuna aykırı, derinleşen bu kriz ortamında zaten yasadışı olan bu durum kabul edilemez" dedi. Çelik, taleplerini şöyle ifade etti: “Motokuryelerin de işçi statüsünde tanımlanmasını ve en başta sendikal örgütlenme özgürlüğü olmak üzere işçi haklarından yararlanabilmesini talep ediyoruz. Vigo’da çalışan arkadaşlarımız geçen hafta kontak kapattı. Beşiktaş’taki Getir deposu ile Şişli, Gayrettepe, Alibeyköy gibi pek çok noktada arkadaşlarımız iş yavaşlatıyor. Eylemlerimize devam edecek, eşzamanlı kitlesel eylemler düzenleyeceğiz.”