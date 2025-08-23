Somut adım beklentisi

Çözüm sürecine ilişkin komisyon tartışmaları sürüyor. Komisyonda Kürtçe’ye edilen müdahaleye yönelik tepkiler de devam ediyor. Barış Vakfı, Meclis komisyonunda Barış Anneleri’nin Kürtçe konuşmasının engellenmesinin sürecin ruhuna aykırı olduğunu ifade etti. Açıklamada herkesin kendini özgürce ifade etmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan bugün Van’da DEM Parti bir miting düzenleyecek. Mitinge katılım çağrısı yapan partililer, "Miting aynı zamanda iktidarı adım atmaya çağırmaktır” dedi.

Musa Anter Parkı’nda saat 17.00’de düzenlenecek miting için hazırlıklar tamamlanırken DEM Parti İl Eşbaşkanı Gülşen Kurt, “Tarihi bir süreçten geçiyoruz. 27 Şubat’ta ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ ile bizler her alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Van halkı olarak barışın seslendirildiği ilk günden itibaren partimiz ve kurumlarımız olarak her alanda halkla bir araya geldik. Süreci toplantılarla halkımızla tartıştık ve önerilerini aldık. Bu süreç tarihi bir süreç. Son 50 yıldır Kürt halkı mücadelesiyle varlığını tüm dünyaya göstermiştir. Her alanda ve her sokakta demokratik bir yaşamın inşası için çalışacağız. Bu nedenle tüm halkımızı bu inşa mitingimize bekliyoruz” dedi.

Öte yandan sürece ilişkin Muş’ta bir buluşma gerçekleştirdi. Muş Belediyesi Eşbaşkanı Tuba Sayılğan, devlet tarafından da demokrasi ve barış için gereken adımların atılması gerektiğini belirtti. Buluşmada çıkarların bir kenara bırakılması gerektiği vurgulandı.