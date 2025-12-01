Somut adım vurgusu

Çözüm süreci tartışmaları sürerken PKK'nin üst düzey isimlerinden olan Amed Malazgirt, Öcalan serbest kalana kadar başka bir adım atmayacaklarını söyledi.

Rudaw'da yer alan habere göre, Malazgirt, ""PKK üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi, ancak devlet halen somut adım atmadı. Türk devleti Kürt-Türk kardeşliğini gerçekten savunuyorsa, atılması gereken ilk adım Önder Apo’nun özgürlüğüdür” dedi.

Önceki gün Şırnak Güvenlik Emniyet Amiri Şuayip Öğdür'ün KDP Genel Başkanı Mesut Barzanî'nin katıldığı sempozyuma katılmak isteyen Cizre Belediye Eşbaşkanları Güler Tunç Yerbasan ve Abdurahim Durmuş'u tehdit etmesine de DEM Parti tepki gösterdi.

Cizre İlçe Örgütü önünde konuşan DEM Parti Cizre İlçe Eşbaşkanı Filiz Acu, “Yaşanan bu olayların tümüne ilişkin idari soruşturma açılmalı, sorumlular hesap vermelidir. DEM Parti olarak, hangi koşulda olursa olsun halkın iradesine sahip çıkmaya, bu iradeyi yok sayan her tutumun karşısında durmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, da Tahran ziyareti kapsamında İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile Dışişleri Bakanlığı binasında görüştü. İkili ve heyetler arası görüşme sonrasında iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. "Terörün bölge için bir tehdit olduğunu" dile getiren Erakçi, "PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye'nin terörden arındırılmasını destekliyoruz" dedi.

Avrupa Parlamentosunda Sol, Yeşiller ve Sosyal Demokrat gruplarından 30’dan fazla parlamenter, PKK’nin fesih ve silah bırakma kararının ardından Avrupa Birliği kurumlarının tutumuna ilişkin soru önergesi verdi. Önergede, AB’nin, PKK’nin ‘AB terör listesinden’ çıkarılması sürecinin başlatılmasına yönelik teklif yer aldı.