Somut ve geri dönülmez adımlar neden atılmıyor?

Politika Servisi

Türkiye ve Suriye’de birbirine paralel ilerleyen süreçlerde, her iki tarafta da tıkanıklık yaşanırken gün aşırı değişen dengeler ve gelişmeler belirsizlik girdabı yaratmış durumda. Ankara ve Şam SDG’yi, Kürtler Türkiye’yi ve Colani yönetimini sürece ayak diremekle suçlarken her adım, yeniden pozisyon almayı gerektiriyor.

Türkiye’deki sürecin eklemlendiği Suriye’de, HTŞ yönetimi Halep’ten çıkardığı YPG/SDG’yi Fırat’ın doğusuna sürmek için tehditlerini sürdürüyor. Şam’dan yapılan açıklamalarda Halep’in ardından yeni hedefin Fırat’ın barısında Kürt güçlerinin kontrolündeki son toprak parçaları olan Deyr Hafir ve Meskene hattı olduğu kaydediliyor.

MECLİS RAPORU SURİYE’Yİ BEKLİYOR

Meclis bünyesinde kurulan Komisyonun ortak raporu Suriye’deki gelişmelerle ilintili olarak ağırdan ilerlerken yandaşlara göre ana eksen Suriye olacak. İddiaya göre SDG'nin “entegrasyon” çıkmazının süreci etkilediği vurgulanacak. AKP kaynakları "Güvenlik birimlerinin belirleyeceği eşik aşılmadan yasal düzenleme yapılmayacak. Rakka'nın SDG’den arındırılması bir eşiktir" görüşünde.

Suriye’deki tablo şekillenmeden adım atmamakta direnen tek adam rejiminin kimilerine göre “askıya” alınan süreci ağırdan almasına içeriden tepki var.

Parti Meclisi’nin sonuç bildirgesini açıklayan DEM Parti, “Barış süreci, soyut beyanlarla ya da dar müzakere başlıklarıyla sınırlanamaz. Barışın gereği artık sözle değil, somut ve geri dönülmez adımlarla yerine getirilmelidir” dedi.

Açıklamada, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, demokratik siyasetin önündeki engellerin kaldırılması, infaz rejiminden ifade özgürlüğüne, siyasal katılımdan yerel demokrasiye kadar çözümün altyapısını oluşturacak düzenlemelerin gecikmeksizin hayata geçirilmesi istendi.

Türkiye’de kırılgan, gerilimli ve mücadeleye açık bir süreç yaşandığının vurgulandığı açıklamada, “Barış dış gelişmelere, bölgesel ajandalara ya da zamana yayılmış belirsizliklere havale edilemez; halkların geleceği, büyük güçlerin stratejik hesaplarına teslim edilemez. Barış, dış konjonktürün rehini değildir; bu toplumun ortak iradesiyle kurulacak tarihsel bir zorunluluktur” denildi.

BU ADAM SÖMÜRGE VALİSİ Mİ?

Suriye’de taraflar arasında mekik dokuyan ABD’nin Ortadoğu Sorumlusu Tom Barrack ise Ankara’da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile bir araya geldi. Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ele alınırken Barrack’ın Bakanlıkta başköşede ağırlanması büyük tepki çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, o fotoğrafın son derece rahatsız edici olduğunu vurgulayarak, "Çünkü mesele bir fotoğraf karesi değil; Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl temsil edildiği meselesidir" dedi. Bakan, “Bu kare eşitiz demiyor. Tam tersine, “bir taraf merkezde, bir taraf kenarda” diyor. Biz egemen bir devletiz. Bu topraklar da müstemleke değildir” ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan da o poza büyük tepki verildi.

SENATÖRDEN ANKARA VE ŞAM’A TEHDİTLER

ABD Başkanı Donald Trump’a en yakın isimlerden biri olarak bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise “Türkiye ve Şam yönetimini, Kürt güçlerine yönelik olası bir askeri harekat” konusunda uyararak, "ABD’nin tepkisi sert olur" tehditleri savurdu. Graham, açıklamasında meslektaşı Senatör Risch’in Suriye’de sükunet çağrısına tam destek verdiğini belirtti, Şam ve Ankara’ya, “Seçiminizi akıllıca yapın” dedi.

‘RAKKA, DEYRİZOR VE TABKA’ KARARI

Suriye’de HTŞ yönetimi ile Kürtler arasında gerilim sürerken Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, Tabqa, Rakka ve Deyrezor kantonlarındaki tüm kapıların süresiz kapatılması kararı aldı.

Kararın, Şam’daki yönetimin iç kapıları kapatması nedeniyle alındığı kaydedildi.

ABD, DEYRİZORU’A ŞAM’A MI BIRAKTI?

HTŞ birlikleri Halep'ten sonra YPG/SDG'yi Fırat'ın batısından tamamen çıkarmak için operasyona devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri basını, ABD'nin Deyrizor'daki koruma şemsiyesini kaldırabileceğini yazdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) SDG'den petrol zengini stratejik kentten çekilmeyi de isteyebileceği ileri sürüldü.

DÖRT PARÇALI SURİYE HARİTASI

Suriye gerilimi sürerken ülke de facto olarak dört parçaya ayrışmış durumda. Güneyde Ürdün sınırında Dürziler İsrail desteğiyle özerklik ilan ederken kuzey doğu ise Kürtlerin kontrolünde. Afrin-Cerablus, Kobane-Telabyad hattında Türkiye’nin tampon bölgeleri yer alırken güneyde ise ABD yer alıyor.