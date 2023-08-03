Son 1 ayda 23 bin araç cezadan kaçamadı

Aydın’da trafik kurallarına uymayan sürücülere son 1 ayda toplam 34 milyon 744 bin 183 TL idari para cezası yazılırken, meydana gelen kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti.



Aydın’da 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 177 bin 288 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kusurlarından dolayı 170 sürücü ve 967 araç trafikten men edilirken 527 sürücünün de ehliyetine el konuldu. Ayrıca kusurlu bulunan 23 bin 397 araca toplam 34 milyon 744 bin 183 TL para cezası tatbik edildi.