Son 1 yılın seçim anketi ortalaması: Partilerin oy oranı ne oldu?

ASAL Araştırma'nın son 1 yılın seçim anketlerinin ortalaması hesaplandı. Buna göre CHP, yüzde 32.8 ile ilk sırada yer aldı. AKP ise 32.2 puan ile CHP'nin gerisinde kaldı.

  • 13.04.2026 13:28
  Giriş: 13.04.2026 13:28
  • Güncelleme: 13.04.2026 13:36
Kaynak: Haber Merkezi
ASAL Araştırma, son 1 yılın milletvekili genel seçim sonuçları anketlerinin ortalamasını hesapladı.

2025 Mart ile 2026 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen anketlerde katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anketlerin ortalamasında CHP'nin oy oranı yüzde 32.8 oldu. AKP'nin oyu ise yüzde 32.2 olarak görüldü.

"Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok/" yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle oldu:

CHP: %32.8

AKP: %32.2

DEM Parti: %9.1

MHP: %8.2

İYİ Parti: %4.9

Zafer Partisi: %3.9

Yeniden Refah Partisi:%3

Anahtar Parti:%1.9

Türkiye İşçi Partisi:%1.3

Diğer:%2.7

