Son 10 günde 4. vaka: Marmaray'da bir kişi daha intihar etti!
Halkalı-Gebze arasında tren seferleri yapan Marmaray'ın Aydıntepe istasyonunda saat 08.50 sıralarında bir kişi intihar etti. İntihar nedeniyle Tuzla-Pendik istasyonları arasındaki seferlerde gecikmeler yaşandı. Bununla birlikte Marmaray'da 10 günde 4. kez intihar vakası yaşandı.
Marmaray'ın sosyal medya hesabından saat 08.50 civarında yapılan açıklamada "üzücü bir olay" yaşandığı ifade edildi.
Açıklamaya göre, Marmaray'ın Aydıntepe istasyonunda bir kişi intihar etti.
Tuzla-Pendik istasyonları arası tek hattın kullanılması nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşandı.
İstasyondaki çalışmaların ardından seferler 10.46 itibarıyla normale döndü.
"Sayın yolcularımız," — Marmaray (@Marmaraytcdd) April 13, 2026
Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup, tren trafiğini düzenleme çalışmaları devam etmektedir.
Önemle duyurulur.
İntihar olaylarının sık sık yaşandığı Marmaray istasyonlarında son 10 günde 3 kişi daha intihar etmişti. Söz konusu intihar vakalarına ilişkin Marmaray şu açıklamaları yapmıştı:
3 NİSAN
"Göztepe istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Marmaray tren seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır."
7 NİSAN
"Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletmeciliği yapılacak olup Marmaray tren seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır."
9 NİSAN
"Süreyyaplajı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Erenköy-Maltepe istasyonları arası tek hat işletmeciliği yapılacak olup, Marmaray tren seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır."