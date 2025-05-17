Son 10 yılda 5. kez genel seçim: Portekiz yarın sandığa gidecek

Portekiz'de yaklaşık 10,8 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanacağı erken genel seçim yarın yapılacak.

Meclisteki 230 milletvekilini seçmek için 19 siyasi parti seçimlere katılırken, en fazla milletvekili Lizbon (48) ve Porto (40) kentlerinden çıkacak.

Anketler, Demokratik İttifakın az bir farkla seçimleri kazanacağını savunurken, Pedro Nuno Santos'un liderliğini yaptığı ana muhalefetteki sol görüşlü Sosyalist Partiyi iki puan geride gösteriyor.

18 YAŞINI DOLDURAN HERKES OY KULLANABİLECEK

Anketlere göre, hiçbir siyasi partinin tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde etmesi beklenmiyor.

Portekizlilerin çözüm bekleyen öncelikli sorunları, diğer Avrupa Birliği ülkelerine oranla düşük asgari ücret, emekli maaşları, konut krizi ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlerdeki eksikliklerin neden olduğu sosyal zorluklar olarak sıralanıyor.

Yasaya göre 18 yaşını dolduran her Portekizli seçimlerde oy kullanabiliyor ve 1,5 milyonu yurt dışında olmak üzere toplam 10,8 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ayrıca Portekiz'de 3 bin civarında Türk vatandaşı yaşıyor.

Portekiz'de halk, son 10 yılda 5. kez genel seçim için sandık başına gidecek.