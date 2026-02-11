Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, 2015–2025 yılları arasında nüfus artış hızında belirgin dalgalanmalar yaşandığını ortaya koydu.

Son 10 yılda nüfus artış hızının en yüksek olduğu iller Yalova, Tekirdağ ve Kocaeli olarak kaydedilirken; Antalya, Muğla ve Kilis de artışta öne çıkan şehirler arasında yer aldı.

Aynı dönemde ise özellikle Doğu ve iç kesimlerde bulunan bazı illerde nüfus azaldı. Başta Ağrı, Ardahan ve Gümüşhane olmak üzere toplam 10 ilde gerileme yaşandı.

Türkiye’nin toplam nüfusu ise 31 Aralık 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168’e ulaştı.

TÜİK verileri, son 10 yılda iller arasındaki demografik hareketliliğin seyrini de ortaya koydu; Batı ve kıyı kentlerinde belirgin nüfus artışı yaşanırken, Doğu Anadolu ve iç bölgelerdeki birçok il ise nüfus kaybıyla karşı karşıya kaldı.

Son 10 yılda nüfusu en fazla azalan iller sırasıyla Ağrı (547 bin 210’dan 491 bin 489’a), Ardahan (99 bin 265’ten 90 bin 392’ye), Gümüşhane (151 bin 449’dan 138 bin 807’ye), Kars (292 bin 660’tan 268 bin 991’e), Muş (408 bin 728’den 389 bin 127’ye), Erzurum (762 bin 321’den 736 bin 877’ye), Malatya (772 bin 904’ten 755 bin 854’e), Zonguldak (595 bin 907’den 585 bin 203’e), Yozgat (419 bin 440’tan 413 bin 208’e) ve Tunceli (86 bin 76’dan 85 bin 83’e) oldu.

Son 10 yılda nüfusu en fazla artan iller ise Yalova (233 bin 9’dan 311 bin 635’e), Tekirdağ (937 bin 910’dan 1 milyon 208 bin 441’e), Kocaeli (1 milyon 780 bin 55’ten 2 milyon 161 bin 171’e), Antalya (2 milyon 288 bin 456’dan 2 milyon 777 bin 677’ye), Muğla (908 bin 877’den 1 milyon 99 bin 547’ye), Kilis (130 bin 655’ten 157 bin 363’e), Şanlıurfa (1 milyon 892 bin 320’den 2 milyon 265 bin 800’e), Sakarya (953 bin 181’den 1 milyon 123 bin 693’e), Şırnak (490 bin 184’ten 573 bin 666’ya) ve Batman (566 bin 633’ten 662 bin 626’ya) oldu.