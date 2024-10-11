Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı bugün ve yarın gözlemlenecek

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olarak nitelendirilen ‘C/2023 A3’ün (Tsuchinshan-ATLAS) 11-12 Ekim’de görülebileceğini duyurdu.

Kuyruklu yıldızın “gökyüzünde şov yapacağı” belirtilen açıklamada, “C/2023 A3, 2 Ekim’de 0,4 kadir parlaklığa ulaştı ve 2020 yazındaki ünlü C/2020 F3 (NEOWISE) kuyruklu yıldızını bile geride bıraktı” bilgisi verildi. Açıklamaya göre üstelik daha zirve parlaklığına bile gelmedi.

11 Ekim’den itibaren, bu harika kuyruklu yıldız Kuzey Yarımküre’den çıplak gözle görülebilecek.

TUA, “Ne kadar parlak olacağını o gün deneyimleyeceğiz!” derken “12 Ekim civarında, Dünya’ya 0,47 AB mesafeyle en yakın geçişini yapacak ve gözle görülebilecek en yüksek parlaklığa ulaşacağını” da belirtti.

C/2023 A3, sadece parlaklığıyla değil, 21 derece uzunluğundaki etkileyici kuyruğuyla da dikkat çekiyor. Bu uzunluk, Dolunay’ın çapının yaklaşık 42 katına denk geliyor!

Güneş’e çok yakın geçen bu kuyruklu yıldız, ısınarak toz ve buzdan oluşan etkileyici kuyruğunu oluşturdu.

TUA’dan yapılan açıklamaya göre, “Tarihteki en etkileyici kuyruklu yıldızlardan biri olmaya aday!”

13 Yılın En Parlak Kuyruklu Yıldızı Geliyor! 💫



📅 11-12 Ekim’de, son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) gökyüzünde şov yapacak! 💫



Neden Bu Kadar Özel?

🌠 C/2023 A3, 2 Ekim’de 0,4 kadir parlaklığa ulaştı ve 2020 yazındaki ünlü C/2020 F3… pic.twitter.com/PkFzPBtSef — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) October 11, 2024

KUYRUKLU YILDIZ NEDİR?

Kuyruklu yıldızlar, genellikle buz, toz ve kayalardan oluşan, asteroit benzeri gök cisimleridir.

Kuyruklu yıldızlar, Güneş’e yaklaştıklarında, çekirdeklerinde bulunan buzun buharlaşmasıyla etraflarına bir gaz ve toz bulutu (koma) yayarlar. Güneş’in ışınları ve rüzgarları bu gaz ve tozları arkaya doğru iterek kuyruk oluşturur; bu nedenle bu gök cisimlerine “kuyruklu yıldız” denir.

Kuyruklu yıldızlar genellikle uzun, eliptik yörüngelere sahiptirler ve Güneş etrafında dönerken zaman zaman Dünya’dan gözlemlenebilirler. En ünlü kuyruklu yıldızlardan biri Halley Kuyruklu Yıldızıdır ve yaklaşık her 76 yılda bir Dünya'dan görülür.