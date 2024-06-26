Son 16’da rakip Avusturya: Türkiye, Çekya’yı yendi, gruptan ikinci çıktı

EURO 2024’te Çekya’yı 2-1 mağlup eden Türkiye, F grubunu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Son 16’da rakip Avusturya

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu 3. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Çekya ile karşı karşıya geldi. Hamburg'ta oynanan maçı Türkiye 2-1'lik skorla kazandı.

A Milli Takım, 51. dakikada kaptan Hakan Çalhanoğlu ile öne geçti. Çekya'nın golü 66. dakikada Tomas Soucek'ten geldi. Türkiye, uzatmalarda Cenk Tosun ile bulduğu golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Çekya'da Antonin Barak 20. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Çekya - Türkiye maçının 20. dakikasında kırmızı kart gören Barak, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir maçtan en erken ihraç edilen isim oldu.

Bu sonucun ardından Türkiye, 6 puanla son 16 turuna yükseldi.

A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Avusturya'yı geçmesi halinde Türkiye, çeyrek finalde Hollanda - Romanya maçının galibiyle karşılaşacak.

Çekya ise 1 puanla turnuvaya veda etti.

GÜRCİSTAN DA ÜST TURDA

Grubun diğer karşılaşmasında Gürcistan, bir önceki maçlar sonunda liderliği garantileyen Portekiz’i 2-0 mağlup ederek üst tura çıkmayı başardı.

Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve ve 57. dakikada penaltıdan Georges Mikautadze attı.

Gürcistan, Portekiz karşısında aldığı galibiyetle birlikte en iyi 3.'ler arasına girdi ve son 16 turuna yükseldi.

F GRUBU'NDA PUAN DURUMU ŞÖYLE ŞEKİLLENDİ

1- Portekiz (6 puan)

2- Türkiye (6 puan)

3- Gürcistan (4 puan)

4- Çekya (1 puan)

Fotoğraf: AA