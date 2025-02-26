Son 2 ayda 152 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye'deki yaşam pahalılığı ve fahiş vergilerin de etkisiyle içki fiyatlarının yükselmesi, son dönemde sahte içki kullanımını da artırdı.

Ekonomik sebeplerle yurttaş sahte içkiye yönelirken, bu durum ölümleri de beraberinde getirdi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2025 yılında ülke genelinde 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türkiye'de bu yıl 152 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik 780 operasyon düzenlendi, 983 kişi yakalandı.

50 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahte içki üretimi ve ticaretine karşı ülke çapında 780 operasyon düzenledi. Aramalarda 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda 983 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 50'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.