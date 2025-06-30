Son 2 gündeki 9 orman yangınından 8'i insan kaynaklı

İzmir’de günlerdir kenti etkileyen orman yangınlarına karşı mücadele ediyor. Dün Menderes Kuyucak ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle saat 13.00 sıralarında çıkan yangın fırtına nedeniyle hızlanarak Ürkmez, Payamlı, Doğanbey, Cumhuriyet, Ömür Beldesi, Doğankent, Banksis, Akarca bölgelerini etkiledi. Payamlı ve Doğanbey köyü tahliye edildi. Doğankent Sitesi ve Orhanlı Mahallesi başta olmak üzere bölgede 160’a yakın ev yangından hasar gördü.

Bölge genelinde söndürme çalışmaları hava desteği ile sürüyor. Seferihisar Kavakdere mevkisinde sabah 05.00’te çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Havadan müdahale sürüyor. İzmir İtfaiyesi raporlarına göre son iki günde çıkan 9 orman yangınından 8’inin insan kaynaklı olduğu belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, Menderes'te başlayan orman yangınlarının 24'üncü saate girdiğini söyledi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hava araçları ile ormanlık bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü açıklayan Yaşar Korkmaz, “Biz de yerleşim yerlerini emniyete aldık. 24 saat içerisinde çok zorlu çalışmalar oldu. Rüzgarın hızı zaman zaman 75 kilometreye kadar çıktı. Bu rüzgar çalışmalarımızı olumsuz etkiledi. Yangının hızlı şekilde ilerlemesine neden oldu. Yangını kontrol altına almak için stratejilerimizi oluşturuyoruz ama rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle alevler farklı noktalara sıçradı” dedi.

EVLER HASAR GÖRDÜ

Dün Menderes Kuyucak'ta başlayan yangının ardından, kentin farklı noktalarında da büyük yangınların meydana geldiğini ifade eden Korkmaz, “Yazlık sitelerin güvenliğini aldık. Çok fazla etkilenen yerler oldu. 20'si tamamen yanarken, 80'e yakın evde hasar oluştu. Diğer kentlerden desteğe gelen itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Küçük ihmallerin büyük sonuçlar doğurduğunu ve yurttaşların çok dikkatli olması gerektiğini ifade eden Korkmaz, “Lütfen sigaranızı çevreye atmayın. Kaynak yaparken yanınızda su bulundurun veya kaynak yapmayın. Sıcaklığın 40 santigrat derecelere vardığı şu günlerde kaynak, son derece tehlikeli. İki günde dokuz orman yangını çıktı. Bunlardan 8'i insan kaynaklı. İçler acısı görüntülerin nedeni, dikkatsizlik. İçimiz yanıyor. Lütfen herkes birbirini kontrol etsin. Şu görüntüler içimizi yakıyor. Sigara, mangal, kontrolsüz ateş... Lütfen yakmayın” diye konuştu.

İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Aydın Mutlu da Cumhuriyet Mahallesi'ni etkileyen yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdiklerini belirterek, “Yangın sitelere kadar geldi. Biz burada evlere zarar gelmesin diye yoğun mücadele verdik. Ancak 4 ev, hasar aldı. Gece yanan ve kontrol altına aldığımız yerleri, yeniden dolaşıyoruz. Tütmeler olan yerlerde soğutma çalışmalarımız sürüyor. Farklı kentlerden gelen itfaiye ekiplerini, riskli yerlere konuşlandırdık. Bu sürede İzmir İtfaiyesinin tüm çalışanları göreve çağrıldı. Elimizdeki tüm yedek araçlarla yangınlara müdahale ettik. Ona rağmen ciddi sonuçlarla karşı karşıya kaldık. Herkesin yangın riskine karşı çok duyarlı olması gerekiyor. Ufak bir kıvılcımın yol açtığı afeti görüyorsunuz. Son 5 günde çok fazla ve aynı anda çıkan yangınlar var. Aynı anda yangın çıkınca itfaiyenin de gücü bölünüyor. O nedenle herkesin yangın çıkmaması için çok dikkatli olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na 20 kişilik Sosyal İnceleme Ekibi bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Hasar gören evleri belirlemek için çalışma yürüten ekipler ayrıca yangından etkilenen yurttaşları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Özdere Gençlik Kampı'na yerleştirdi. Yine Seferihisar Belediyesi'nin Ürkmez Ek Hizmet Binası’nda kurulan ikram aracı ile bölgede çalışanların ve yurttaşların gıda, su ihtiyacını karşıladı. Büyükşehir ekipleri ayrıca yurttaşlara psikososyal destek de veriyor.

HAYVANLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı da yangın bölgesinde hayvanları alevlerin arasından kurtarmak için mücadele verdi. Orhanlı ve Payamlı bölgesinde 6 hayvan nakil aracı, 2 kamyon, 23 personel ile 250 kanatlı hayvan, 7 köpek, 1 kaplumbağa, 4 küçükbaş hayvanı tahliye etti. Yine yangından kurtarılan yaralı hayvanlar, Fuar Küçük Hayvan Polikliniği, Pako Sokak Hayvanları Yaşam Kampüsü gibi tesislerde tedavi edildi. Yeniköy bölgesinde kurulan geçici tahliye noktasında, 1 mobil klinik ile sağlık hizmeti sunuldu. Burada yangından kurtarılan canlılara ilk müdahale gerçekleştirildi. Kurtarılan ördek, kaplumbağa ve kertenkelelerin tedavisi yapıldı.

DİĞER İLLERDEN DESTEK GELDİ

Kayseri, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Aydın, Muğla ve Denizli Büyükşehir belediyeleri yangına 19 arazöz, 6 tanker, 5 hizmet aracı, bir bakım aracı ve 80 personelle destek verdi. Menderes, Menemen, Torbalı, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Beydağ, Balçova belediyeleri 21 su tankeri ve 3 iş makinesi ile yangınla mücadeleye katıldı. Denizli, Aydın, Muğla, Kayseri, Ankara, Eskişehir Büyükşehir belediyeleri ilave araçlarla destek vermek üzere bugün bölgeye geldi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri de araç ve personel desteği ile sahada çalışmalarını sürdürüyor. İZSU Genel Müdürlüğü de 43 araç 100 personel ile Doğanbey yangınına müdahale etti. İZSU bünyesinde Afet ve Acil Durum Yönetim Birimi kapsamında oluşturulan Arama ve Kurtarma Ekibi de ilk sınavını başarı ile verdi. İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yangınlara müdahale eğitimi alan 18 kişi liderliğinde 39 kişilik Arama Kurtarma Ekibi İzmir itfaiyesi öncülüğünde Doğanbey ve Ürkmez arıtma tesisleri bölgesinde soğutma çalışmalarına aralıksız ve dönüşümlü olarak destek sağladı.

DÜN ÇIKAN 9 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir İtfaiyesi ekipleri dün (29 Haziran Çarşamba) Buca, Güzelbahçe, Bergama, Torbalı, Aliağa, Mordoğan, Dikili, Çeşme ve Tire’de olmak üzere 8 ilçede çıkan yangınlara hızla müdahale ederek söndürdü. Buca Beyazevler’de dün 15.30’da çıkan yangın akşam 21.30’da kontrol altına alındı. Yapılan ilk tespitlerde 17 aracın zarar gördüğü, bir binanın tamamen yandığı belirlendi. Güzelbahçe İstikbal Caddesi köpek çiftliği yanında başlayan geniş otlak alandaki yangın kısa sürede söndürüldü. Torbalı Kazım Karabekir Mahallesi’nde dün gece saatlerinde plastik fabrikası bahçesinde başlayan ot yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü, yangının fabrikaya sıçraması engellendi. Mordoğan Beylikbağı mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan ot –makilik alan yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı, mahsur kalan üç yurttaş kurtarıldı. Dikili Salihler mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Çeşme Alaçatı Port karşısında dün akşam saatlerinde başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Tire Alacalı mevkiinde akşam saati başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile gece saatine doğru söndürüldü.