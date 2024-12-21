Son 23 yılda intihar vakalarında ciddi artış

Haber Merkezi

AKP iktidarının 22 yıllık iktidarı boyunca ülkeyi sürüklediği karanlık, ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk ve baskılarla giderek yayılırken ülkedeki intihar vakalarında yaşanan artış Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin araştırmasına da yansıdı. Yayımlanan raporda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2000-2023 yılları arasındaki intihar verileri incelendi. Rapora göre; son 24 yılda yaşanan intihar oranı 2,25 oranda arttı.

2000 yılında 1802 olan intihar vakası sayısı 2023 yılında 4061’e ulaştı. 2022 yılı ise 4218 kişi ile 24 yılın en yüksek oranı oldu. Rapora göre 15 yaş altı vakaların en yoğun görüldüğü yıllar 2010 ile 2014 arasında iken intiharların en fazla görüldüğü 20-24 yaş ile 25-29 yaş aralığı oldu. Ülkede 2017 yılından itibaren ekonomik krizin derinleşemeye başlamasıyla birlikte intihar vakalarında “geçim sıkıntısı” dikkat çekmeye başladı.

İlk sırada yer alan hastalık bağlantılı intiharların sayısı 2017-2023 yılları arasında 6 bin 311 olurken bunu takip eden geçim zorluğu nedeniyle 1987 yurttaş yaşamına son verdi. Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin raporuna göre geçim sıkıntısı ile bağlantılı intihar vakalarındaki sayılar yıllara göre şu şekilde:

• 2017: 232

• 2018: 245

• 2019: 319

• 2020: 289

• 2021: 324

• 2022: 300

• 2023: 278