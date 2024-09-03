Son 24 saatte onlarca göçmen alıkonuldu

Muğla, Edirne ve Balıkesir’de bir günde 65 göçmen alıkonuldu. Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta olduğu tespit edilen 39 göçmen alıkonuldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler görevlendirildi. Ekipler tarafından lastik bottaki, 15’i çocuk 39 göçmen alıkoyarken göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.

Edirne’de ise güvenlik güçlerinin denetimi esnasında tespit edilen 15 göçmen alıkonularak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Balıkesir’de ise yurtdışına gitmeye çalışan 11 göçmen alıkonulurken 2 insan kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Ayvalık ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 10’u Suriye, biri Filistin uyruklu 11 göçmen alıkonuldu. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alınırken bir motosiklete el konuldu.