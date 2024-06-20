Son 25 yılın en kötü bayramı

Ekonomik kriz Kurban Bayramı’nda da esnafı olumsuz etkiledi. Dünyanın en eski çarşılarından biri olan İzmir’in 2 bin 400 yıllık Kemeraltı Çarşısı’nda esnaf ‘‘Kurban Bayramı’nda inanılmaz derecede bir durgunluk var’’ dedi.

Artan hayat pahalılığı ve ekonomik kriz Kurban Bayramı’nda da esnafı olumsuz etkiledi. Dünyanın en eski çarşılarından biri olan İzmir’in 2 bin 400 yıllık Kemeraltı Çarşısı’nda esnaf Kurban Bayramı’nda umduğunu bulamadı.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan esnaf, işlerinin yarı yarıya düştüğünü ifade ederken; Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ise esnafın işlerinin kötüye gitmesinde ekonomik kriz ve ekonominin kötü yönetilmesini gerekçe gösterdi.

Bayramda işlerin umdukları gibi gitmediğini belirten Kemeraltı esnafından Ekrem Altın, şunları kaydetti:

“Bu bayram hiç memnun kalmadık. İşler kötü gidiyor. Geçen senelerde daha güzeldi. İnsanların maddi durumu yok, para yok, her şey ateş pahalısı. Et pahalı. Esnaf olarak hepimiz zarardayız.”

YAŞAM KALİTESİ DÜŞTÜ, KEMERALTI TERCİH EDİLMEDİ

Seneler içerisinde Kemeraltı’nın eski hareketliliğini ve iş kapasitesini yitirdiğini kaydeden esnaf Bahri Kayabaşı ise şu ifadeleri kullandı: “İşler orta şeker. Günlük işlerimiz oluyor. Geçen senelerdeki gibi ekstra bir yüklenme yok. Daha önceki senelerde Kemeraltı daha çok bilinen bir yerdi. İnsanların en çok tercih ettiği yerlerden biriydi. Ama sektörler azalınca buraya gelen insan sayısı azaldı. Sektör sayısı, hizmet kalitesi azaldı. Yaşam kalitesi düştü. Ekonominin de etkisi var. Ev kiralarının yüksek olması, kazançların azalması… Tüketim kalemlerinin artması ekstra kalemleri azalttı.”

ESNAFIN KÂRI AZALDI, DURAĞANLIK ARTTI

Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ise Kemeraltı esnafı adına genel bir değerlendirme yaparken, bayramda umduklarını bulamadıklarını söyledi. Ekonomi yönetiminin kötü olduğunu ifade eden Girgin, esnafın kârının günden güne azaldığını ifade etti.

Bayram öncesi dönemin son 25 yılın en kötü dönem olduğunu belirten Girgin, şöyle konuştu:

“Tatilden öncesine bakmak lazım. Tatilden önceki arifelerde biz 3-4 yıl öncesinde çok iş yapardık. Tatilden önceki dönemde borçlarımızı ödemek için artı bir kazanımımız olurdu. Çok uzun yıllardan beri belki de 25 yıldan beri esnafın söylediği bu kadar durağan, bu kadar sakin bir bayram öncesi yaşamadık. Bu bizim için çok önemliydi. Hayat koşullarından ve ekonomiden dolayı bunu çok iyi değerlendiremedik. Bayramda da dışarıdan gelenler, turistler ve İzmirliler çarşıya geliyorlar. Ama alım gücüyle ilgili sıkıntı yaşadığımız için inanılmaz derece bir durağanlığımız var. Esnafın istediği insan sayısı var ama dükkanlara giren, maddiyat olarak bir kazancımız yok. Bizim Kurban Bayramı öncesindeki hayalimiz tutmadı. Neden? Bayramın uzunluğu, Babalar Günü, sıcaklar ve okulların kapanmasıyla tatillerin bir araya gelmiş olması… Bu dört bileşen esnafın üzerindeki kazanç kapısını biraz kapattı. Bu bayramı da böyle yaşadık.”

Esnafın karının giderlerini karşılamaya yetmediğini belirten Girgin, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün geldiğimiz noktada insanların işyerlerindeki ciroları değil karlarımızı karşılaştırmamız lazım. Karlarımız azaldı. İnsanların cebinde para olmadığı için… Emeklinin parası artmadı, asgari ücret insanlara yetmiyor. Esnafa gelecek olan kitlenin parası o kadar değerli ki… Ona vereceği ürünün de sabit bir fiyatı yok artık. O da güncel değişiyor. Bu makas iyice açıldı. İnsanlar giyinmekten ve yiyecekten kendini büyük oranda geri çekti.”