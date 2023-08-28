Son 3 yılın Premier Lig şampiyonu Manchester City, liderlik koltuğuna oturdu
Kaynak: AA
Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.
İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Union Berlin, Fransa'da ise Monaco, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
Son 3 yılın şampiyonu Manchester City, deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 yenerek kayıpsız başladığı sezonun üçüncü haftasında liderliğe yükseldi.