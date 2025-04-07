Son 4 haftaya girilen 2. Lig'de gözler liderlik mücadelelerinde

Play-off müsabakaları öncesi son 4 haftaya girilen Nesine 2. Lig'de iki grubun liderleri Sarıyer ile Motolux 68 Aksarayspor, en yakın rakiplerinin birer puan önünde bulunuyor.

Beyaz ve Kırmızı Grup liderlerinin doğrudan 1. Lig'e yükseleceği Nesine 2. Lig'de liderleri takip eden beşer ekip, play-off'ta mücadele edecek. Play-off'ta 1 takım daha 1. Lig vizesi alacak. Gruplarında son 3 sırayı alan ekipler ise 3. Lig'e düşecek.

30. hafta maçlarının dün oynandığı ligde normal sezon 3 Mayıs Cumartesi günkü maçlarla tamamlanacak.

Son 4 hafta öncesinde Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kırmızı Grup'ta ise Motolux 68 Aksarayspor, ikinci sıradaki rakiplerinin birer puan önünde lider durumda bulunuyor.

Beyaz Grup'ta ligden çekilen Afyonspor ile Kırmızı Grup'ta Giresunspor'un lige veda etmeleri daha önce kesinleşti. Daha önce Giresunspor gibi Süper Lig tecrübesi bulunan Beyaz Grup temsilcisi Altay da son 4 haftaya düşme hattında girdi.