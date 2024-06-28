Son 5 yılda 2 bin 730 futbol sahası büyüklüğünde arazi yabancılara satıldı!

CHP'li Milletvekili Cumhur Uzun, son 5,5 yıla ait konut ve arsa satışlarını değerlendirdi. Yabancılara yapılan satışlara dikkati çeken Uzun, "Son 5 yılda 2730 futbol sahası büyüklüğünde arazi yabancılara satılmış. Her yıl milyonlarca metrekare arazimiz on binlerce meskenimiz elimizden çıkarak yabancı ülke vatandaşlarının eline geçiyor" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, 2019-2023 yılları arasında ve 2024 yılının ilk beş ayında yabancılara satılan arazi, mesken ve iş yeri sayılarını açıkladı.



2024 yılının ilk 5 ayında 777 bin 954 metrekare arazinin, 10 bin 498 adet mesken ve dükkanın yabancılara satıldığını kaydeden Uzun, "Türkiye parselleniyor" dedi.

"TOPRAKLARIMIZDA KİRACI KONUMUNA DÜŞECEĞİZ"

Yurttaşların ekonomik kriz nedeniyle toprak ve meskenlerini elinden çıkardığını kaydeden Uzun, yabancılara özel projeler ve vatandaşlık dağıtan sistem nedeniyle son 65 ayda 207 bin 870 ev ve iş yeri ile 20 milyon 263 bin 852 metrekare arazinin yabancılara satıldığını kaydetti.

2024 yılı hariç son 5 yılda yabancılara 19 milyon 485 bin 898 m² arazi ile 197 bin 372 mesken ve iş yerinin satıldığını kaydeden Uzun, "Son 5 yılda 2730 futbol sahası büyüklüğünde arazi yabancılara satılmış. Her yıl milyonlarca metrekare arazimiz on binlerce meskenimiz elimizden çıkarak yabancı ülke vatandaşlarının eline geçiyor. Böyle giderse 20 yıla kadar kendi topraklarımızda ve konutlarımızda birçoğumuz kiracı durumuna düşeceğiz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK TOPRAK ALAN ÜLKE ÜRDÜN, EN ÇOK KONUT ALAN ÜLKE RUSYA

Uzun'un açıkladığı verilere göre, satılan her 8 metrekare toprağın 1’ini Ürdünlüler alırken, satılan her 6 mesken ve iş yerinden 1’ini Ruslar aldı.

Son 5 yılda en çok toprak alanların Ürdünlüler olduğunu kaydeden Uzun: "Yaptığımız araştırmaya göre son 5 yılda en fazla toprak satın alanlar 2.481.240 m² ile Ürdünlüler olurken, onları Suudi Arabistan, Katar, Filistin ve Mısır vatandaşları takip etti. En fazla mesken ve dükkanı Rusya vatandaşları aldı. Rusya vatandaşları son 5 yılda toplamda 33.630 mesken ve dükkan alırken onları 28.062 ile İran, 19.061 ile Irak vatandaşları takip etti" dedi.

LİSTEDE İSRAİL DETAYI

İsrail vatandaşlarının da son 5 yılda Türkiye'den azımsanmayacak derecede arazi satın aldığınıkaydeden Uzun, "Verilere göre İsrail vatandaşları ülkemizden son 5 yılda 1.055.215 metrekare arazi 1805 konut ve iş yerini satın almış. Yani satılan her 19 metrekare araziden 1’i İsrailler tarafından alınmış" diye konuştu.