Son 5 yılda 57 bin 618 kız çocuğu evlendirildi: CHP'li Yazgan'dan Bakan Göktaş'a 6 soru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlamasıyla istemiyle bir soru önergesi verdi.

Önergesinde, Türkiye'de yasal evlilik yaşının 18 olmasına rağmen 17 yaşındaki çocukların ailelerinin izniyle evlenebildiğini anımsatan Yazgan, "Yasal düzenlemeler, 16 yaşındaki çocukların ise istisnai durumlarda ve hayati önem arz eden bir gerekçenin olması şartıyla mahkemeden alınan özel izinle evlenebilmesine olanak tanımaktadır" dedi.

Çocuk evliliği sorunun devam ettiğini vurgulayan Yazgan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin evlilik ve boşanma istatistiklerine dikkat çekerek mevcut yasal düzenlemeler ve istatistiklerin, çocuk evliliklerinin önlenmek yerine meşrulaştırıldığını ortaya koyduğunu söyledi.

"ÇOCUK EVLİLİĞİ SORUNU GEÇMİŞTEN BU YANA DEVAM EDİYOR"

Yazgan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde yasal evlilik yaşı 18 olmakla birlikte 17 yaşındaki çocuklar ailelerinin veya yasal vasilerinin izniyle evlenebilmektedir. Yasal düzenlemeler, 16 yaşındaki çocukların ise istisnai durumlarda ve hayati önem arz eden bir gerekçenin olması şartıyla mahkemeden alınan özel izinle evlenebilmesine olanak tanımaktadır. Günümüzde her ne kadar evlilik yaşı yükselse de çocuk evliliği sorunu geçmişten bu yana devam etmektedir. Kız çocuklarının eğitimlerine engel olan, sağlığını riske sokan, şiddet ve yoksulluk riskine maruz bırakan bu durum, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileriyle de gözler önüne serilmiştir.

"ÖNLENMEK YERİNE MEŞRULAŞTIRILDI"

TÜİK’in 2024 yılına ilişkin evlilik ve boşanma istatistiklerine göre 2024 yılında 16-17 yaş grubundaki 9 bin 354 kız çocuğu ile 617 erkek çocuğu evlendirilmiştir. 9 bin 66 kız çocuğu ilk evliliğini gerçekleştirirken, 4’ü eşi öldükten sonra, 160’ı ise boşandıktan sonra yeniden evlendirilmiştir. Bu yaş grubunda evlendirilen kız çocuklarının 495’inin 30-34 yaş grubuyla, 65’inin 35-39 yaş grubuyla, 10’unun 40-44 yaş grubuyla, 6’sının 45-49 yaş grubuyla, birinin ise 50-54 yaş arası bir erkekle evlendirildiği istatistiklere yansımıştır.

Son 5 yılda evlendirilen kız çocuğu sayısı ise 57 bin 618 olmuştur. Mevcut yasal düzenlemeler ve istatistikler, çocuk evliliklerinin önlenmek yerine meşrulaştırıldığını ortaya koymaktadır."

Yazgan'ın Bakan Göktaş'a yönelttiği sorular ise şöyle:

• Çocuk evliliklerin önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

• Bakanlığınız, aile, yasal vasi ya da özel izinle evlendirilen çocukların durumlarını takip etmekte midir?

• Bu çocukların eğitime devam durumları, yaşadıkları şartlar incelenmekte midir?

• Kadına yönelik şiddet de göz önüne alındığında evlendirilen kız çocuklarına yönelik şiddet vakaları takip edilmekte midir?

• Evlendirilen kız çocuklarının ne kadarı şiddete maruz kalmaktadır?

• Çocuk yaşta evliliklerin önüne geçilmesi için mevcut yasalarda değişiklik öngörülmekte midir?