Son anda 1 puan

C Grubu’ndaki ikinci maçta Sırbistan turnuvaya 90+6’da Jovic’in attığı golle tutundu. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla ilk puanını alırken Slovenya 2 puana yükseldi.

Spor Servisi

EURO 2024 C Grubu ikinci maçında Sırbistan, Slovenya karşısında son dakikada attığı golle sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu’nda yer alan iki takım, Münih Futbol Arena’da karşı karşıya geldi.

Maçın genelinde iki ekip de birçok gol pozisyonu üretti. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, skorda denge Slovenya’dan Karnicnik’in 69. dakikada attığı golle bozuldu. Sırbistan, 90+5. dakikada Jovic’in kaydettiği golle beraberliği kurtardı. Bu sonucun ardından İngiltere ve Danimarka’nın da bulunduğu grupta Slovenya 2 puana ulaşırken, Sırbistan ilk puanını aldı.