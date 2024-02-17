Son anket sonuçları: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

ASAL Araştırma'nın Ocak 2024'te yaptığı "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonucuna göre, AKP yüzde 34,8 ile ilk sırada yer aldı. CHP ise 23,2 ile ikinci parti olurken, MHP üçüncü sırada yer aldı.

Siyaset 17.02.2024 10:08 Giriş: 17.02.2024 10:08

Güncelleme: 17.02.2024 10:25 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos

ASAL Araştırma Şirketi tarafından, 21-29 Ocak 2024 tarihleri arasında 2 bin kişi ile yapılan anketin sonuçları paylaşıldı. 26 ilde yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, AKP'nin 34,8 puan ile ilk sırada yer aldı. 23,2 puan ile listenin ikinci sırasında CHP yer alırken diğer partilerin sıralaması ise şöyle oldu: » MHP: 9,7

» DEM Parti: Yüzde 9,4

» İYİ Parti: 8,5

» Yeniden Refah Partisi: 4,8

» Zafer Partisi: 3,7 ÜLKENİN YARISI EKONOMİK OLARAK "DAHA KÖTÜ DURUMDA" Katılımcılara ayrıca, "Özellikle son 2 yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların verdiği yanıtlara göre sonuçlar şöyle oldu: ◼️Ekonomik olarak daha kötü durumdayım: %48,9

◼️Kendimi/ailemi geçindiremedim: %23,6

◼️Hiç etkilenmedim/hatta para kazandım: %8,2

◼️İşsiz kaldım: %5,1

◼️Diğer: %7,7

◼️Fikrim yok: %6,5