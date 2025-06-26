Son araştırmaya göre CHP beş puan önde

HABER MERKEZİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Günaydın, "Ortadoğu yine kanlı bir dönemden geçti. İsrail ve İran arasında devam eden ve ateşkese doğru evrilen savaş Amerika'nın da müdahalesiyle bir başka şekil aldı. AKP sözcüleri 'kriz döneminde millet Erdoğan'ı tercih ediyor' diyerek bu dönemde AKP'nin oyunun arttığına yönelik çeşitli açıklamalar yaptılar. Türkiye'de anket firmalarının önemlilerinin ortalamalarını aldığımızda CHP'nin açık ara önce olduğunu görüyoruz ve bu manipülatif çabaların anlamsızlığını ortaya çıkarmış oluyoruz" dedi.

ANK- AR Araştırma Şirketi'nin yaptığı 'yarın milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz' anketini değerlendiren Günaydın, şunları söyledi:

"Kararsızlar dağıtıldığında CHP yüzde 34,6, AKP ise yüzde 29,4 civarında oy alıyor Dolayısıyla CHP, AKP'nin 5 puandan fazla önünde olma durumunu sürdürüyor. Bu tablo AKP'li yetkililerin ifadelerinin tersine İsrail-İran krizi döneminde de vatandaşın AKP'ye değil CHP'ye yönelik teveccühünü açıkça ortaya koymaktadır.”