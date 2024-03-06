Son Cemre toprağa düştü

Baharın müjdesi olarak bilinen, 20 Şubat’ta havaya, ikincisi ise 27 Şubat’ta suya düşen Cemre’nin sonuncusu bugün toprağa düştü. 2024 yılında Şubat ayında başlayan ve Mart ayının ilk haftası tamamlanan hava olayının üç evresi de tamamlanmış oldu.

Baharın uyanışının habercisi olan ve son cemrenin toprağa düşmesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri rengarenk çiçek ve yeşil kampüs içinde kendilerini doğaya bıraktı. Öğrenciler, İlkbaharın ilk günlerinin tadını çıkardı.

Cemre, Türk kültüründe, ilkbaharın başlamasından önce, sıcaklık artışlarını ifade eden bir doğa olayı olarak kabul edilir. Geleneksel inanışa göre, cemre havaya, suya ve toprağa olmak üzere üç aşamada düşer. Bu sıcaklık artışları, doğanın uyanışı, havaların ısınması ve tarımsal faaliyetler için elverişli bir ortamın oluşmasına işaret eder.