SON DAKİKA DEPREMLERİ 12 Kasım 2025 | Bugün Deprem Oldu mu? En Son Depremler Listesi

12 Kasım 2025 Çarşamba günü Türkiye genelinde hissedilen sarsıntılar sonrasında vatandaşlar, “Bugün deprem mi oldu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan son dakika deprem verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gün boyunca küçük ve orta şiddette çok sayıda deprem meydana geldi. İşte 12 Kasım 2025 son depremler listesi ve günün öne çıkan detayları...

12 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ (KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre, gün içinde en çok deprem Balıkesir’in Sındırgı ilçesi ve çevresinde yaşandı. Ayrıca Akdeniz açıklarında ve Kıbrıs Rum Kesimi civarında da art arda sarsıntılar kaydedildi.

Tarih Saat Yer Büyüklük (ML) Derinlik (km) Tip 2025.11.12 15:00:03 Yaylacık-Sındırgı (Balıkesir) 1.8 7.4 İlksel 2025.11.12 14:57:43 Sinandede-Sındırgı (Balıkesir) 1.4 12.5 İlksel 2025.11.12 14:52:02 Yüreğil-Sındırgı (Balıkesir) 2.2 8.1 İlksel 2025.11.12 14:37:49 Şahinkaya-Sındırgı (Balıkesir) 1.4 9.2 İlksel 2025.11.12 14:14:51 Mandıra-Sındırgı (Balıkesir) 1.6 13.9 İlksel 2025.11.12 13:10:26 Bayraklı-Sındırgı (Balıkesir) 2.9 14.4 İlksel 2025.11.12 12:31:27 Kıbrıs Rum Kesimi 5.2 24.2 Revize01 2025.11.12 12:41:52 Kıbrıs Rum Kesimi 4.4 21.4 İlksel 2025.11.12 12:36:21 Akdeniz 4.1 21.4 Revize01 2025.11.12 12:06:58 Mandıra-Sındırgı (Balıkesir) 3.6 7.1 İlksel 2025.11.12 10:33:02 Mandıra-Sındırgı (Balıkesir) 3.4 3.9 İlksel 2025.11.12 09:16:12 Mandıra-Sındırgı (Balıkesir) 3.0 12.2 İlksel

BALIKESİR VE ÇEVRESİNDE ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Günün ilk saatlerinden itibaren özellikle Balıkesir Sındırgı merkezli depremler dikkat çekiyor. Bölgede 1.0 ile 3.6 büyüklüğü arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Depremlerin ardından herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Öte yandan Kıbrıs Rum Kesimi ve Akdeniz açıklarında 4.0’ı aşan büyüklüklerde depremler de meydana geldi. Özellikle 12:31’de kaydedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem kısa süreli endişe yarattı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Türkiye ve çevresindeki sarsıntıları anlık olarak kayıt altına alıyor. Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi Son Depremler sayfası üzerinden anlık verilere ulaşabiliyor.

Bugün deprem oldu mu?

Evet, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gün boyunca çok sayıda küçük çaplı deprem meydana geldi. Ayrıca Akdeniz açıklarında da 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Balıkesir’de deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 12 Kasım 2025 günü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğüne ulaşan sarsıntılar meydana geldi.

En son deprem nerede oldu?

Son deprem saat 15:00’te Balıkesir’in Yaylacık köyü yakınlarında, 1.8 büyüklüğünde kaydedildi.

Deprem verileri nereden öğrenilir?

En son depremler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) web sitelerinden anlık olarak takip edilebilir.

Kıbrıs açıklarındaki deprem hissedildi mi?

12 Kasım 2025 tarihinde Kıbrıs Rum Kesimi açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, çevre bölgelerde hissedildi ancak herhangi bir hasar rapor edilmedi.