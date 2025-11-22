SON DAKİKA DEPREMLERİ 22 Kasım 2025 | Bugün Deprem Oldu mu? En Son Depremler Listesi
22 Kasım 2025 son dakika depremleri, Türkiye’nin birçok şehrinde hissedilen sarsıntılar nedeniyle merakla takip ediliyor. Özellikle “Bugün deprem oldu mu?”, “Nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldi?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem listesi, vatandaşların yaşadığı anlık sarsıntıların kaynağını öğrenmesi için en güvenilir bilgiler arasında yer alıyor. İşte 22 Kasım 2025 Cumartesi gününe ait en son deprem verileri…
22 KASIM 2025 DEPREM Mİ OLDU?
Bugün, Türkiye’nin farklı bölgelerinde art arda küçük ve orta şiddette depremler meydana geldi. Manisa, Balıkesir, Kütahya, Batman, Malatya ve İzmir gibi şehirlerde kaydedilen depremler vatandaşlar tarafından yakından takip edildi. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın yayımladığı 22 Kasım 2025 son depremler listesi…
22 KASIM 2025 EN SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih - Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (km)
|Büyüklük
|Lokasyon
|13:45:53
|39.0727
|28.0643
|11.8
|1.3
|Kocakagan - Akhisar (Manisa)
|13:33:22
|39.2277
|28.0685
|8.7
|1.7
|Alakır - Sındırgı (Balıkesir)
|13:31:59
|39.2330
|27.9670
|2.4
|1.5
|Hacet - Kırkağaç (Manisa)
|13:20:55
|39.5345
|27.5132
|9.8
|1.9
|Yukarıkaleoba - İvrindi (Balıkesir)
|13:06:11
|38.0732
|41.5148
|7.7
|2.0
|Arıkaya - Kozluk (Batman)
|12:58:07
|39.4417
|28.0730
|11.0
|1.6
|Bademli - Bigadiç (Balıkesir)
|12:56:23
|39.1905
|28.9768
|15.7
|1.9
|Egirler - Simav (Kütahya)
|11:08:33
|39.1933
|28.1582
|12.7
|2.7
|Yaylacık - Sındırgı (Balıkesir)
|10:34:59
|39.4338
|23.4945
|4.5
|2.9
|Yunanistan
|10:26:44
|39.2205
|28.1058
|8.3
|1.7
|Bayırlı - Sındırgı (Balıkesir)
|10:18:18
|39.2005
|28.1033
|9.0
|1.4
|Kertil - Sındırgı (Balıkesir)
|10:17:50
|34.8757
|32.6328
|11.6
|2.1
|Kıbrıs Rum Kesimi
|10:12:04
|37.9838
|37.6745
|5.0
|2.4
|Kapıdere - Doğanşehir (Malatya)
|10:11:43
|38.1590
|27.1860
|28.4
|1.5
|Çileme - Menderes (İzmir)
|10:08:10
|34.5777
|32.4057
|8.5
|2.6
|Akdeniz
|10:05:33
|34.4893
|32.3607
|4.4
|2.2
|Akdeniz
|10:00:03
|39.1783
|28.2552
|14.8
|2.4
|Işıklar - Sındırgı (Balıkesir)
|09:32:20
|39.2227
|28.0905
|7.1
|2.3
|Kozlu - Sındırgı (Balıkesir)
|09:30:58
|38.0152
|36.6440
|7.1
|2.0
|Elmalı - Göksun (Kahramanmaraş)
|09:26:42
|39.2173
|28.1610
|14.9
|3.0
|Yaylacık - Sındırgı (Balıkesir)
|09:23:23
|39.2423
|28.9747
|10.3
|1.6
|Yemişli - Simav (Kütahya)
|09:03:14
|37.2058
|28.7238
|5.0
|2.3
|Karacaören (Muğla)
|08:22:40
|39.2315
|28.9835
|12.1
|1.3
|Yemişli - Simav (Kütahya)
|08:07:58
|39.2358
|28.0745
|12.5
|3.0
|Kozlu - Sındırgı (Balıkesir)
|07:35:20
|39.1840
|28.1375
|10.0
|1.9
|Ormanıçı - Sındırgı (Balıkesir)
|07:07:18
|39.0275
|28.2438
|17.3
|1.6
|Begel - Gördes (Manisa)
Bugün deprem oldu mu?
Evet, 22 Kasım 2025 tarihinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde küçük ve orta ölçekte çok sayıda deprem meydana gelmiştir.
En son deprem nerede oldu?
Günün en güncel depremi Manisa Akhisar ilçesine bağlı Kocakagan bölgesinde saat 13:45’te 1.3 büyüklüğünde kaydedilmiştir.
Balıkesir’de deprem oldu mu?
Evet, Balıkesir’in Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde gün boyunca birçok düşük şiddetli deprem meydana gelmiştir.
Manisa’da deprem oldu mu?
Manisa’da Akhisar, Kırkağaç ve Gördes bölgelerinde art arda küçük çaplı sarsıntılar yaşanmıştır.
Kütahya’da deprem meydana geldi mi?
Kütahya Simav’da 1.3 ile 1.9 arasında değişen büyüklüklerde depremler meydana gelmiştir.
AFAD ve Kandilli deprem listesi nereden takip edilir?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden güncel deprem verileri anlık olarak takip edilebilir.