SON DAKİKA DEPREMLERİ 22 Kasım 2025 | Bugün Deprem Oldu mu? En Son Depremler Listesi

22 Kasım 2025 son dakika depremleri, Türkiye’nin birçok şehrinde hissedilen sarsıntılar nedeniyle merakla takip ediliyor. Özellikle “Bugün deprem oldu mu?”, “Nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldi?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem listesi, vatandaşların yaşadığı anlık sarsıntıların kaynağını öğrenmesi için en güvenilir bilgiler arasında yer alıyor. İşte 22 Kasım 2025 Cumartesi gününe ait en son deprem verileri…

22 KASIM 2025 DEPREM Mİ OLDU?

Bugün, Türkiye’nin farklı bölgelerinde art arda küçük ve orta şiddette depremler meydana geldi. Manisa, Balıkesir, Kütahya, Batman, Malatya ve İzmir gibi şehirlerde kaydedilen depremler vatandaşlar tarafından yakından takip edildi. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın yayımladığı 22 Kasım 2025 son depremler listesi…

22 KASIM 2025 EN SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih - Saat Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük Lokasyon 13:45:53 39.0727 28.0643 11.8 1.3 Kocakagan - Akhisar (Manisa) 13:33:22 39.2277 28.0685 8.7 1.7 Alakır - Sındırgı (Balıkesir) 13:31:59 39.2330 27.9670 2.4 1.5 Hacet - Kırkağaç (Manisa) 13:20:55 39.5345 27.5132 9.8 1.9 Yukarıkaleoba - İvrindi (Balıkesir) 13:06:11 38.0732 41.5148 7.7 2.0 Arıkaya - Kozluk (Batman) 12:58:07 39.4417 28.0730 11.0 1.6 Bademli - Bigadiç (Balıkesir) 12:56:23 39.1905 28.9768 15.7 1.9 Egirler - Simav (Kütahya) 11:08:33 39.1933 28.1582 12.7 2.7 Yaylacık - Sındırgı (Balıkesir) 10:34:59 39.4338 23.4945 4.5 2.9 Yunanistan 10:26:44 39.2205 28.1058 8.3 1.7 Bayırlı - Sındırgı (Balıkesir) 10:18:18 39.2005 28.1033 9.0 1.4 Kertil - Sındırgı (Balıkesir) 10:17:50 34.8757 32.6328 11.6 2.1 Kıbrıs Rum Kesimi 10:12:04 37.9838 37.6745 5.0 2.4 Kapıdere - Doğanşehir (Malatya) 10:11:43 38.1590 27.1860 28.4 1.5 Çileme - Menderes (İzmir) 10:08:10 34.5777 32.4057 8.5 2.6 Akdeniz 10:05:33 34.4893 32.3607 4.4 2.2 Akdeniz 10:00:03 39.1783 28.2552 14.8 2.4 Işıklar - Sındırgı (Balıkesir) 09:32:20 39.2227 28.0905 7.1 2.3 Kozlu - Sındırgı (Balıkesir) 09:30:58 38.0152 36.6440 7.1 2.0 Elmalı - Göksun (Kahramanmaraş) 09:26:42 39.2173 28.1610 14.9 3.0 Yaylacık - Sındırgı (Balıkesir) 09:23:23 39.2423 28.9747 10.3 1.6 Yemişli - Simav (Kütahya) 09:03:14 37.2058 28.7238 5.0 2.3 Karacaören (Muğla) 08:22:40 39.2315 28.9835 12.1 1.3 Yemişli - Simav (Kütahya) 08:07:58 39.2358 28.0745 12.5 3.0 Kozlu - Sındırgı (Balıkesir) 07:35:20 39.1840 28.1375 10.0 1.9 Ormanıçı - Sındırgı (Balıkesir) 07:07:18 39.0275 28.2438 17.3 1.6 Begel - Gördes (Manisa)

Bugün deprem oldu mu?

Evet, 22 Kasım 2025 tarihinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde küçük ve orta ölçekte çok sayıda deprem meydana gelmiştir.

En son deprem nerede oldu?

Günün en güncel depremi Manisa Akhisar ilçesine bağlı Kocakagan bölgesinde saat 13:45’te 1.3 büyüklüğünde kaydedilmiştir.

Balıkesir’de deprem oldu mu?

Evet, Balıkesir’in Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde gün boyunca birçok düşük şiddetli deprem meydana gelmiştir.

Manisa’da deprem oldu mu?

Manisa’da Akhisar, Kırkağaç ve Gördes bölgelerinde art arda küçük çaplı sarsıntılar yaşanmıştır.

Kütahya’da deprem meydana geldi mi?

Kütahya Simav’da 1.3 ile 1.9 arasında değişen büyüklüklerde depremler meydana gelmiştir.

AFAD ve Kandilli deprem listesi nereden takip edilir?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden güncel deprem verileri anlık olarak takip edilebilir.