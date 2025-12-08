SON DAKİKA DEPREMLERİ 8 Aralık 2025: Bugün Deprem Oldu mu? Antalya ve Muğla’da Hissedilen Sarsıntılar

Türkiye güne yeniden hareketli bir deprem gündemiyle başladı. Özellikle Antalya’nın Aksu ilçesi ve Akdeniz açıklarında hissedilen sarsıntılar, “Bugün deprem oldu mu?”, “En son deprem nerede meydana geldi?” sorularını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. İşte 8 Aralık 2025 Pazartesi gününe ait son depremler listesi, bölgelerdeki hissedilme durumu ve güncel veriler…

8 ARALIK 2025 SON DAKİKA DEPREMLERİ

AFAD’ın paylaştığı verilere göre 8 Aralık günü yurdun farklı bölgelerinde çok sayıda deprem kaydedildi. Günün en dikkat çeken depremi ise Antalya’nın Aksu ilçesi Topallı mevkiinde meydana gelen **5.2 büyüklüğündeki deprem** oldu. Bu sarsıntı Antalya merkez başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.

Günün en dikkat çeken depremleri

Tarih-Saat Enlem Boylam Derinlik (km) ML Yer 2025.12.08 13:21:32 37.0157 30.8015 95.2 5.2 Topallı - Aksu (Antalya) 2025.12.08 12:34:10 36.6820 30.8112 30.3 3.8 Antalya Körfezi (Akdeniz) 2025.12.08 03:31:56 36.7310 30.4067 8.5 4.3 Yarbaşcandır - Konyaaltı (Antalya)

Antalya merkezli depremlerin yanında Balıkesir, Kütahya, Gaziantep, İzmir ve diğer birçok ilde düşük şiddetli sarsıntılar da gün boyunca ölçüldü. Balıkesir’in Sındırgı ilçesi ve Kütahya’nın Simav bölgesi ardışık sarsıntılarla dikkat çekti.

ANTALYA’DA DEPREM: BÖLGEDE SON DURUM

Antalya’nın Aksu ilçesinde saat 13.21’de kaydedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Derinliğinin 95 km olması nedeniyle yıkıcı bir etki oluşmadığı bildirildi. Aynı gün Akdeniz açıklarında 3.8 büyüklüğünde, Konyaaltı’nda ise 4.3 büyüklüğünde iki sarsıntı daha yaşandı.

Antalya ve çevresinde art arda yaşanan depremler sonrası uzmanlar, bölgenin tektonik hareketliliğine dikkat çekerek vatandaşların resmi kurumların uyarılarını izlemesi gerektiğini belirtiyor.

8 ARALIK 2025 GÜN BOYU KAYDEDİLEN DİĞER DEPREMLER

Balıkesir, Kütahya, Gaziantep, İzmir, Manisa ve Malatya’da büyüklükleri 0.5 ile 3.5 arasında değişen çok sayıda deprem ölçüldü. Özellikle Simav ve Sındırgı hattında birbirini izleyen çok sayıda mikro deprem kaydedilmesi dikkat çekti.

Öne çıkan düşük şiddetli depremlerden bazıları

12:56 – Balıkesir Bigadiç – 1.6

11:42 – Gaziantep Şahinbey – 1.7

10:15 – Kütahya Simav – 2.1

08:02 – İzmir Selçuk – 2.8

05:37 – Ege Denizi – 2.5

Bu sarsıntıların çoğu yüzeysel ve düşük şiddetli olduğundan geniş bir alanda hissedilmedi ancak deprem veritabanındaki hareketlilik Türkiye’nin deprem gerçekliğini bir kez daha ortaya koydu.

DEPREM VERİLERİ NASIL YORUMLANMALI?

Günlük deprem listeleri incelenirken büyüklük, derinlik ve lokasyon detaylarının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle sığ depremler (0–15 km) daha fazla hissedilirken, derinliği yüksek olan depremler geniş alanda hissedilse bile yıkıcı etki oluşturmayabiliyor.

Bugün deprem oldu mu?

Evet. 8 Aralık 2025’te Türkiye genelinde birçok deprem kaydedildi. En büyüğü Antalya Aksu’da meydana gelen 5.2’lik deprem oldu.

Antalya’da deprem kaç büyüklüğündeydi?

Antalya'nın Aksu ilçesinde saat 13.21’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıca Akdeniz açıklarında 3.8 ve Konyaaltı’nda 4.3 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı.

Muğla’da deprem oldu mu?

Muğla il sınırlarında bir deprem yer almıyor ancak Antalya ve Ege açıklarında yaşanan sarsıntıların Muğla kıyılarında hafif şekilde hissedildiği bildiriliyor.

Son depremler nereden takip edilir?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin anlık deprem veritabanları üzerinden Türkiye’de meydana gelen tüm depremler canlı olarak takip edilebilir.

Depremler artıyor mu?

Türkiye aktif fay hatlarına sahip bir ülke olduğu için günlük mikrosismik hareketlilik normaldir. Artan mikro depremler genellikle fayın hareketli olduğunu gösterir ancak tek başına büyük deprem habercisi değildir.