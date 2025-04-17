Son dakika haberi olmak istemiyoruz

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki Halıdere Mahallesi’nde 2005 yılında faaliyete geçen ve 2018 yılında ruhsatı iptal edilen taş ocağının yeniden açılacağı iddiaları bölge halkını harekete geçirdi. ‘‘Halıdere halkı taşocağı istemiyor’’ diyen mahalleli, direniş başlattı. Taşocağı yapılmak istenen yerin heyelan bölgesi olduğunu söyleyen halk ‘‘Ne şartta olursa olsun bu mücadele, bu direniş devam edecek. Vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bizler bunun acısını çok çektik. Bağımıza, bahçemize, hatta mezarlarımıza gidemez hale geldik. Bunun için yeniden açılmasına müsade etmeyeceğiz’’ diye konuştu.

TEHLİKE RAPORLANMIŞTI

Halıdere halkı, taşocağının yeniden açılacağı duyumları üzerine bir araya gelerek bir direniş başlattı. Mahalleyi pankartlarla donatan halk, eylemler ve basın açıklamaları yaparak seslerini duyurak istediklerini belirtti. Halıdere halkı, BirGün’e yaptığı açıklamada 2005 yılında As Elmaslar madenciliğin bölgede taşocağı açtığını ve 13 yıl boyunca işlettiğini anımsattı. Açıklamada ‘‘O dönem direniş başlattık. Yerleşim yerlerine yakın bir yerde, verimli tarım arazileri ve su kaynakları içerisine kurulan taşocağının hukuksuzluk ve usulsüzlükle ilerledi.

Denize mesafesi 200 metreydi. Kamyonlar taş ocağına geçerken şehrin içinden geçiyor, doğayı ve ormanları yok ediyorlardu. Bu usulsüzlükler, yapılan suç duyuruları neticesinde mahkeme kararları ile tescil edildi. Bizlerin talepleri doğrultusunda burayı inceleyen yetkililer, burada ciddi heyelan tehlikesi olduğu kanaatine vardı. Bölge halkının can ve mal güvenliğinin ciddi tehlikede olduğu kanaatiyle 2018’de Kocaeli Valiliği tarafından Halıdere taşocağının ruhsatı iptal edildi’’ dedi. Ancak firmanın hükümetten aldığı siyasi güçle 2021’de heyelan tehlikesine rağmen yeniden harekete geçtiğini söyleyen halk ‘‘Tekrardan mücadelemizle faaliyet durduruldu. Şimdilerde ise firmanın başka bir şirkete burayı devrettiği ve yeniden açılacağı gündemde’’ denilerek endişelerini dile getirdi.

ONLARCA YARIK VAR

Bölge halkı, özetle şunları söyledi: ‘‘Şu günlerde işletmenin el değiştirip yeniden açılacağı söylentileri bölge halkını tedirgin ediyor. Taşocağının civarında onlarca yarık oluşmuştur. Heyelan tehlikesi hâlâ devam ediyor. Bölge alarm veriyor. Bölge halkı ve yetkililer bu büyük tehlikeyi bilirken hangi gerekçe ile taşocağı tekrar açılmak istenmektedir? Burada olacak bir felaketin hesabını kim verecektir? Ciddi ve somut adımların atılması, bölgenin yeşillendirilerek heyelan tehlikesinin giderilmesi için Halıdere halkı ne yaşamalıdır? İllaki felaket haberlerinin son dakika duyuruları ile haber kanallarından geçmesi mi gerekmektedir? Halıdereliler, en temel insani hak olan can ve mal güvenliklerinin teminat altına alınmasını istemekte. 13 yıl boyunca yaşananlar hala hafızalarda tazeliğini korurken bölge halkının huzursuz edilmesi, yaşam alanlarının tehlikeye atılması kabul edilemez. Verimli tarım arazilerine sahip olan bizler taş o cağının faaliyete geçmesi ile birkaç yıl içinde tarımsal hayatımızı kaybettik. Çamur akan deremizin yanından burnumuzu tıkayarak geçmek zorunda kaldık. Bir zamanlar kasa kasa meyve topladığımız bağ ve bahçelerimize giremez hale geldik. Maddi ve manevi zararlara sokulduk. Taş ocağının yaydığı zehirli havayı solumak zorunda bırakıldık. Bizler temiz havamızı, sağlıklı ve huzurlu günlerimizi, taş ocağının kuruttuğu su kaynaklarımızı, meyve bahçelerimizi geri istiyoruz. Bu denli tehlike saçan bir işletmenin hakkında valilik raporları, hukuki mevzuat ve geçmişte verilen gerekçeli karar dururken açılmaya çalışılması kabul edilemez. Bu konuda tavizsiz duruşu sergileyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Ne şartta olursa olsun bu mücadele, bu direniş devam edecek. Vazgeçmeyeceğiz.’’

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GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Kuzey Ormanları Savunması’ndan Banu Uzpeder de şu değerlendirmeyi yaptı: ‘‘Geçtiğimiz günlerde kendi arazilerine dikenli tel ve engel koyarak taş ocağı şirketinin iş araçlarının geçmesine izin vermeyen halk, haftasonu eylem yaparak maden yağmasına geçit vermeyeceğini ilan etti. Halıdere’de taş ocağı yağmasına geçit vermeyeceğiz. Her köyümüzü savunacağız.’’