SON DAKİKA: Hava Tahmini Değişti! İstanbul’da Yılbaşında Hava Nasıl Olacak? (31 Aralık – 4 Ocak 2026)

İstanbul hava durumu yılbaşı tahmini güncellendi ve milyonların merak ettiği sorunun yanıtı netleşti. 31 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da kar, yağmur ve sıcaklık değişimleri dikkat çekerken; özellikle yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk günü beklenen soğuk hava öne çıkıyor. İşte İstanbul için güncellenen 5 günlük hava tahmini ve detaylar…

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ (31 ARALIK – 4 OCAK)

Tarih Hava Durumu En Düşük En Yüksek 31 Aralık Çarşamba Karla karışık yağış 3°C 5°C 01 Ocak Perşembe Kar yağışı -1°C 3°C 02 Ocak Cuma Parçalı bulutlu 1°C 9°C 03 Ocak Cumartesi Bulutlu 7°C 14°C 04 Ocak Pazar Bulutlu 12°C 16°C

YILBAŞI GECESİ İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

31 Aralık tarihinde İstanbul’da karla karışık yağış bekleniyor. Sıcaklıkların en düşük 3°C, en yüksek 5°C seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle dışarıda plan yapacak vatandaşların dikkatli olması, tedbirli giyinmesi öneriliyor.

1 OCAK’TA KAR BEKLENTİSİ

1 Ocak Perşembe günü İstanbul’da karla karşık yağmur ve kar yağışı tahmini dikkat çekiyor. En düşük sıcaklık -1°C, en yüksek sıcaklık 3°C seviyesinde görünüyor. Yeni yılın ilk gününde İstanbul’da beyaza bürünen bir şehir ihtimali öne çıkıyor.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

2 Ocak’tan itibaren İstanbul’da hava sıcaklıklarında önemli bir yükseliş bekleniyor. 2 Ocak’ta parçalı bulutlu ve 9°C’ye kadar çıkan sıcaklık, 3 ve 4 Ocak’ta belirgin şekilde yükselerek 14°C ve 16°C seviyelerine çıkıyor.

İstanbul’da yılbaşı gecesi hava nasıl olacak?

Karla karışık yağış bekleniyor, hava soğuk olacak.

1 Ocak’ta İstanbul’da kar yağacak mı?

Evet, tahminlere göre kar yağışı bekleniyor.

Hafta sonu hava ısınacak mı?

Evet, 3 ve 4 Ocak’ta sıcaklıklar 14°C – 16°C seviyelerine yükseliyor.

En soğuk gün hangisi?

1 Ocak Perşembe en düşük sıcaklık -1°C ile en soğuk gün olarak öne çıkıyor.

31 Aralık – 4 Ocak İstanbul hava durumu tahminine göre şehir yılbaşını soğuk, kar ve karla karışık yağışla karşılayacak. Yılın ilk gününden sonra ise hava sıcaklıkları hızla yükselerek hafta sonunda daha ılıman bir havaya bırakacak. Dışarıda plan yapacak vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmesi ve gerekli tedbirleri alması önem taşıyor.