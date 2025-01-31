Son Dakika | İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul hava durumu (31 Ocak - 6 Şubat)

İstanbul'da beklenen kar uyarısı MGM'den geldi. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul bu hafta sonu yağış var mı? İstanbul'un günlük, 5 günlük ve 7 günlük hava durumu (31 Ocak - 6 Şubat) tahminlerine bakalım:

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da 31 Ocak Cuma günü hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık en düşük 8, en yüksek 14 derece olarak ölçülecek. İstanbul'da bugün yağış beklenmiyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul yarınki hava durumu da hafta sonu planları yapanlar için merak ediliyor. İstanbul'da cumartesi ve pazar günü çok bulutlu bir hava hakim. Cumartesi günü İstanbul'da en düşük sıcaklık 6, en yüksek 13 derece olarak ölçülecek. İstanbul'da pazar günü ise sıcaklık en düşük 7, en yüksek 12 derece olacak.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Soğuk ve yağışlı havanın 3 şubat pazartesi günü yurda giriş yapması bekleniyor. İstanbul'da 3 Şubat pazartesi ve 4 şubat salı günleri sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Sıcaklıklar pazartesi günü en düşük 7, en yüksek 12 derece olacak ve sağanak yağış bekleniyor. Salı günü ise sıcaklık İstanbul'da 8 dereceye düşecek ve hava yağmurlu olacak.

Meteoroloji'nin 7 günlük hava durumu görünümüne göre ise İstanbul'da 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü karla karışık kar, yüksek kesimlerde ise kar yağışları bekleniyor.