Son Dakika | İstanbul'da kar yağışı şiddetlendi. İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'un tüm ilçeleri hava durumu (11 Şubat 2025)

İstanbul'da kar alarmı geldi. Kentin Avrupa yakasında kar yağışı etkili olmaya başladı. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı sürecek mi? İstanbul'un hangi ilçelerine kar yağacak? Detaylar şöyle:

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da 11 Şubat 2025 Salı günü çok bulutlu ve kar yağışlı bir hava hâkim olacak. Gün boyunca aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise 3°C ile 6°C arasında değişecek.

Özellikle Avrupa Yakası'nın kuzey ve yüksek kesimlerinde kar yağışı daha yoğun olabilir. Akşam saatlerinde ise hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte karla karışık yağmurun kara dönme ihtimali bulunuyor.

Şimdi İstanbul'un ilçelerindeki hava durumu detaylarına göz atalım:

İSTANBUL İLÇELERİ 11 ŞUBAT 2025 HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul (Merkez): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (5°C)

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (5°C) Adalar: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (5°C)

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (5°C) Arnavutköy: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (3°C)

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (3°C) Ataşehir: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (5°C)

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (5°C) Avcılar: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (4°C)

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (4°C) Bağcılar: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (4°C)

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (4°C) Bahçelievler: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (5°C)

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (5°C) Bakırköy: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (5°C)

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (5°C) Başakşehir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (4°C)

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (4°C) Bayrampaşa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (4°C)

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (4°C) Beşiktaş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (4°C)

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (4°C) Beykoz: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (5°C)

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (5°C) Beylikdüzü: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (4°C)

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (4°C) Beyoğlu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (5°C)

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (5°C) Büyükçekmece: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (5°C)

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (5°C) Çatalca: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (3°C)

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (3°C) Çekmeköy: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (5°C)

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (5°C) Esenler: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (4°C)

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (4°C) Esenyurt: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (4°C)

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (4°C) Eyüp: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (4°C)

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (4°C) Fatih: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (5°C)

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (5°C) Gaziosmanpaşa: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (4°C)

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (4°C) Güngören: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (5°C)

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (5°C) Kadıköy: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (6°C)

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (6°C) Kağıthane: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (4°C)

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (4°C) Kartal: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (6°C)

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (6°C) Maltepe: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (5°C)

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (5°C) Pendik: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (6°C)

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (6°C) Sarıyer: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (5°C)

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (5°C) Silivri: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (3°C)

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (3°C) Sultanbeyli: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (4°C)

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (4°C) Sultangazi: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (4°C)

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (4°C) Şile: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (5°C)

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (5°C) Tuzla: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (6°C)

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (6°C) Ü mraniye: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (4°C)

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı (4°C) Üsküdar: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (5°C)

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (5°C) Zeytinburnu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (5°C)

İstanbul’da 11 Şubat 2025 Salı günü yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Özellikle kuzeyde ve yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışı daha yoğun hissedilebilir. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.