Son Dakika: İstanbul’da okullar tatil! | Bugün hava nasıl olacak, yağış sürecek mi?
İstanbul’da okullar neden tatil edildi? Tatil hangi okulları kapsıyor? Yağış ne zamana kadar sürecek, hava nasıl olacak? Tüm detaylar haberimizde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM’un kuvvetli yağış–fırtına–sel uyarılarının ardından şehir genelinde eğitimi saat 16.00’dan itibaren tatil etti. Öğle sonrası başlayacak gök gürültülü sağanaklarla birlikte rüzgârın aralıklarla fırtına şiddetine çıkması bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
AKOM’a göre bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgâr kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde esecek. Silivri, Çatalca ve Arnavutköy’den başlayarak cumartesi sabahına kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. 24 derece olan sıcaklık gece saatlerinde 18 dereceye inecek.
Akşam saatlerinden itibaren yağışların; Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması öngörülüyor. MGM ve AKOM, sel ve ani su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısını yineliyor.
ULAŞIM VE GÜVENLİK İÇİN PRATİK ÖNLEMLER
- Mümkünse erken saatlerde dönüş planı yapın; toplu taşımayı tercih edin.
- Kısa süreli yoğun yağışlara karşı altyapı sorunu olan alt geçitler ve dere yataklarından uzak durun.
- Fırtına anlarında ağaç, tabela, inşaat çevresi gibi riskli alanlarda beklemeyin.
- Okul çıkışında çocuklar için önceden buluşma noktası belirleyin.
Okullar bugün kaçta tatil edildi?
16.00’dan itibaren eğitim-öğretime ara verildi.
Hangi okullar tatil kapsamına giriyor?
İkili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler karar kapsamındadır.
Veliler çocuklarını erkenden alabilir mi?
Evet. Okul idareleri velileri bilgilendirecek. İsteyen veliler çocuklarını teslim alabilecek; çalışan veliler içinse öğrenciler, onlar gelene kadar okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenler gözetiminde kalacak.
Yağış ne zamana kadar sürecek?
AKOM tahminine göre yağış geçişleri cumartesi sabahına kadar aralıklarla sürebilir; akşam saatlerinden itibaren kent genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hangi ilçelerde etkisi önce görülecek?
Silivri, Çatalca ve Arnavutköy çevresinde yağışın etkisi öğle sonrası başlayıp yayılacak.