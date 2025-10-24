Son Dakika: İstanbul’da okullar tatil! | Bugün hava nasıl olacak, yağış sürecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM’un kuvvetli yağış–fırtına–sel uyarılarının ardından şehir genelinde eğitimi saat 16.00’dan itibaren tatil etti. Öğle sonrası başlayacak gök gürültülü sağanaklarla birlikte rüzgârın aralıklarla fırtına şiddetine çıkması bekleniyor.

AKOM’a göre bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgâr kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde esecek. Silivri, Çatalca ve Arnavutköy’den başlayarak cumartesi sabahına kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. 24 derece olan sıcaklık gece saatlerinde 18 dereceye inecek.

Akşam saatlerinden itibaren yağışların; Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması öngörülüyor. MGM ve AKOM, sel ve ani su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısını yineliyor.