SON DAKİKA: Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı. Reha Muhtar kimdir? Reha Muhtar kaç yaşında ve nereli? Reha Muhtar'ın hayatı ve kariyeri

Ünlü sunucu Reha Muhtar, evinin merdivenlerinden düşerek ağır yaralandı. Saat 01.00 sularında meydana gelen kazanın ardından Reha Muhtar'ın bilincinin kapalı olduğu ve hastanede entübe edildiği öğrenildi. 65 yaşındaki Reha Muhtar'ın Maslak'ta bulunan Acıbadem Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

REHA MUHTAR KİMDİR? REHA MUHTAR NERELİ?

21 Temmuz 1959 yılında İstanbul'da doğan Reha Muhtar, babasının mesleğinden dolayı yılın belli zamanlarında İstanbul'da, belli zamanlarında ise Ankara'da yaşayarak bir çocukluk geçirdi. Üniversite eğitimi görene kadar ilk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı.

REHA MUHTAR'IN KARİYERİ

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra 1981 yılında Milliyet gazetesinde dış politika alanında muhabirlik yaptı. 1985 yılında TRT 1'e geçen Reha Muhtar, 1993 yılına kadar Yunanistan'ın TRT muhabiri oldu. 1993-1996 yılları arasında Kanal D'de ana habe bültenleri de dahil olmak üzere bir dizi programa imza attı.

1996-2002 yıllarında ise Show TV Ana Haber Bülteni'ni sunarak popülaritesini oldukça artırdı. Reha Muhtar'ın aktif bir ana haber bülteni sunucusu olarak televizyon kariyerindeki son noktası 2002 yılıdır. 2003 yılına kadar Star TV'de bir dizi programa imza attı. 2008 yılında Show TV'deki "Pazar Klasiği" programının sona ermesi, Reha Muhtar'ın kariyerini tamamladığı yorumlarına yol açar. Ardından ise 2011 yılına kadar birçok televizyon kanalında programlarında yer almıştır fakat izleyici kitlesi sınırlı olmuştur.

REHA MUHTAR'IN ÖZEL HAYATI

1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan'la evliliği 5 yıl süren Reha Muhtar, 2001 yılında sanatçı Nilüfer, 2006 yılında şarkıcı Gülşen ile ilişki yaşadı. 2008 yılında oyuncu Deniz Uğur'la ilişki yaşayan Reha Muhtar'ın bu ilişkisinden ikiz çocukları olan Mina Deniz ve Poyraz Deniz dünyaya geldi. Ayrıca Reha Muhtar, Nilüfer'in kızının da manevi babasıdır.

NAFAKA DAVASI İLE GÜNDEMDEYDİ

Reha Muhtar, son dönemde oyuncu Deniz Uğur ile ilişkisinden doğan çocukları hakkında nafaka davası ile gündeme geliyordu. 2010 yılında boşanan çiftin çocuklarının nafaka davası davası Haziran 2024'te sonuçlanmış, mahkeme Deniz Uğur'un, velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar vermişti.