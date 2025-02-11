Son Dakika | Valilik'ten açıklama bekleniyor! İstanbul'da okullar tatil edildi! Hangi ilçelerde okullar tatil edildi? İstanbul'un tüm ilçelerine tatil gelecek mi? (Güncelleniyor)

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ile birlikte ilçelerden okulların tatil edildiği haberleri geliyor. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Kar tatili kaç gün sürecek? İstanbul'un diğer ilçelerinde de okullar tatil edilecek mi? Tüm detaylara bakalım:

HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

İstanbul’da 11 Şubat 2025 itibarıyla Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar, Başakşehir, Sultangazi ve Beykoz, Beylikdüzü ilçelerinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Tatil kararının alınmasında şu faktörler etkili oldu:

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalar

Yol güvenliği riski ve olası kazalar

Soğuk hava koşulları ve buzlanma ihtimali

Yetkililer, hava durumunun seyrine göre yeni kararlar alabileceklerini belirtti.

KAR TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Şu an için Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar, Başakşehir, Sultangazi, Beylikdüzü ve Beykoz'da 1 günlük tatil kararı alındı. Ancak meteoroloji raporlarına göre İstanbul’da kar yağışı hafta boyunca aralıklarla devam edecek.

Kar yağışının devam etmesi durumunda tatilin uzayıp uzamayacağı ve tatil edilen ilçelere yenilerinin eklenip eklenmeyeceği ilerleyen saatlerde belli olacak.

Eğitime ara verilen ilçeler ile ilgili gelişmeler anbean takip ediliyor. Yeni tatil kararları alınırsa yetkililer resmi kanallar aracılığıyla duyuru yapacak.