Son evi alana kadar mücadele sürecek

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’un her yerinden görülsün” dediği Çamlıca Camii’nin dibindeki Kirazlıtepe Mahallesi’ndeki “kentsel dönüşüm” sürecindeki sorunlar aşılamadı. Evlerinin zamanında bitirilmediğini ve bu durumun mağduriyet yarattığını söyleyen yurttaşların 4 aydır yatırılmayan 5 bin 500 TL’lik kira yardımları uzun süren mücadele sonrası geçen günlerde yatırıldı.

Buna karşın belirsizlikle karşı karşıya olduğunu söyleyen halk ‘‘‘Proje sürecinde evlerimizin teslim edileceği tarihler defalarca ertelendi. Çeşitli baskılar ve mücadelenin sonucunda kira ödemelerimiz yatırıldı. Bu durum, taleplerimizi dile getirmenin önemini bir kez daha göstermiştir. Ancak hâlâ çok sayıda belirsizlik var’’ dedi.

SÜREÇ ŞEFFAF OLMALI

Kirazlıtepe Mahallesi, 7 yıl önce 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu’nca “depremde riskli alan” ilan edildi. Bin 400’ü konut, 100’ü iş yeri olmak üzere toplam 800 hak sahibinin bulunduğu mahallede o günden sonra kentsel dönüşüm süreci başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile dönemin AKP’li Üsküdar Belediyesi, yurttaşlarla muvafakatname imzalayarak süreci başlattı. Toplamda 3 etaptan oluşan dairelerin şimdiye dek yalnızca birinci etabı teslim edildi. İkinci ve üçüncü etaptaki yaklaşık bin 500 dairenin teslim tarihi belli değil. Son 4 aydır ise yurttaşlara verilen 5 bin 500 TL’lik kira yardımı kesilmişti. Bunun üzerine eylemler yapan halk, mücadele sonunda kiralarını yeniden almaya başladı. Yatırılmayan kira yardımlarının 3 aylık parasının peşin olarak yattığını söyleyen yurttaşlar, bu ayın kira yardımının da önümüzdeki ay yatırılacağı bilgisinin verildiğini, ardından kira yardımının süreceği bilgisinin kendilerine iletildiğini aktardı.

Kirazlıtepe Gönüllüleri, yaptığı açıklamada ‘‘4 aydır kira ödemelerimiz de yapılmamıştı. Yaptığımız basın açıklamaları, eylemler, çeşitli baskılar ve mücadelenin sonucunda kira ödemelerimiz yatırıldı. Ancak hâlâ, evlerimizin ne zaman teslim edileceği, nasıl bir yapılaşmanın bizi beklediği ve evlerin hangi kriterlere göre verileceği konusunda hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bu belirsizlik hem bizi hem de ailelerimizi zor durumda bırakıyor’’ ifadelerini kullandı. Sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, özetle şöyle denildi: ‘‘Dağıtımları, kağıt üzerinde Üsküdar Belediyesi yaptığı için sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesini ve net bir açıklama bekliyoruz. Evlerimizin, haklarımıza uygun şekilde teslim edileceği yönünde yazılı bir güvence talep ediyoruz. Teslimatların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılması sebebiyle sürecin hızlanmasını talep ediyoruz. Kirazlıtepe halkı olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı ve haklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi belirtmek isteriz.’’

EYLEMLERİMİZ SÜRECEK

Mahalleli Sinan Kumek ise kiraların pazartesi günü yatırıldığını belirterek ‘‘4 ay önce Üsküdar Belediyesi’nden ‘Bakanlıklardan ödeme alamadığımız için kiralarınızı kesmek durumundayız’ diye bir mesaj gelmişti. Ondan sonra kiralarımız yatmadı. Bu süreçte endişelerimizi dile getirdik, bir dizi eylemler yaptık. 3 aylık kiralarımız bu hafta pazartesi günü yattı. Belediyeden verilen bilgi de kalan 4’üncü kiranın önümüzdeki günlerde yatırılacağı yönünde. Kira yardımının da süreceğini söylediler’’ değerlendirmesini yaptı.

‘‘Son bir kişi evini alana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz’’ diyen Kumek, şöyle devam etti: ‘‘Evlerimizin ne zaman biteceği, nasıl verileceği, hangi cepheden verileceği gibi bilgiler yok. Örneğin benim evim Boğaz Köprüsü’nü gören, manzarası olan 3+1 ya da 4+1 idi. Ancak şimdi hem cephesini kendileri belirliyor hem de küçük evlere mahkûm ediyorlar. ‘Şu ev senin’ diyorlar. Hak sahibi diyor ki ‘Bu ev benim ama benim evim ön cepheydi ya da daha güzel bir daireydi. Niye buradan verdiniz?’ ‘Ya ister al ister alma. Bir ay içerisinde almazsan sana rayiç bedelini öderiz, başkasına satarız’ deniyor. İtiraz süreci yok. Ne verirse kabul etmek zorundasın. Evlerin dağıtımını kim yapıyor, komisyonda kimler var bilmiyoruz. Her pazar saat 14.00’te evlerimiz için Kirazlıtepe’de eylemler yapıyoruz, bunları da sürdüreceğiz.’’