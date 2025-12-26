Son günlere girildi: Hesaplı emeklilik için kritik tarihler

Yeni asgari ücretin de belli olmasıyla birlikte askerlik, doğum borçlanması gibi emekliliği etkileyen borçlanma türlerinde de 2026 itibarıyla artışa gidilecek. Bu tür borçlanmalar asgari brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Yapılan %27’lik artışla birlikte tüm ödemeler de yükselmiş olacak.

Mevcut koşullarda emeklilik için prim gün eksiği olanlar için borçlanma tutarları asgari brüt ücretin %32’si üzerinden ödeniyor. Yeni yıl itibarıyla doğum borçlanması hariç tüm borçlanma türlerinde oran asgari brüt ücretin %45’i olarak hesaplanacak.

Peki yeni yıl itibarıyla askerlik ve doğum borçlanmalarında ödemeler ne kadar artacak? Hesaplı emeklilik için dilekçe ne zaman verilmeli?

HESAPLAMALAR DEĞİŞTİ

Çünkü 2026 yılı itibarıyla borçlanma hesaplamalarında önemli bir değişiklik yapıldı ve bu değişiklik özellikle askerlik borçlanmasında yaklaşık yüzde 79 oranında bir artışa neden oldu.

Borçlanmalar brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. 2026 yılı itibarıyla askerlik, yurt dışı, staj gibi borçlanmalarda oran %32’den %45’e yükseldi. Doğum borçlanmasında ise oran 32 olarak değişmeden kaldı. Oran değişikliğine ek olarak brüt asgari ücretin de yükselmesiyle birlikte, tüm borçlanma tutarlarında ciddi artışlar yaşandı.

2026 yılı için brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olarak açıklandı. Askerlik ve benzeri borçlanmalar, bu tutarın yüzde 45’i üzerinden hesaplanacak. Buna göre günlük borçlanma tutarı yaklaşık 495 TL, aylık borçlanma tutarı yaklaşık 14.864 TL olacak.

İKİ KATA YAKLAŞAN FARK

18 ay (540 gün) askerlik borçlanması yapacak bir kişi 31 Aralık 2025’e kadar başvurursa 149.791,68 TL ödeyecek. Eğer 2026 yılında başvurursa 267.543 TL ödeyecek. Bu durumda askerlik borçlanmasını 2026 yılına bırakan bir kişi yaklaşık 118.000 TL daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.

Doğum borçlanmasında ise oran değişmediği için fark bu kadar yüksek değil. Bir çocuk (720 gün) için 2025 yılında başvuran 199.722,24 TL, 2026 yılında başvuran yaklaşık 253.670 TL ödeyecek. Bu durumda yaklaşık 54.000 TL ek prim ödemesi söz konusu. İki çocuk için doğum borçlanması yapılması halinde fark 108.000 TL’ye kadar çıkacak.