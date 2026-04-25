"Son Güzel İstanbul" için hazırlanan şarkılar dinleyiciyle buluştu

Gazeteci ve editör Suat Kavukluoğlu, kültür-sanat alanındaki üretimlerine bu kez alışılmışın dışında bir projeyle devam ediyor. Daha önce “Gece Gündüz”, “Söz ve Müzik” ve “B Yüzü Şarkıları” gibi programlarla tanınan Kavukluoğlu, henüz yayımlanmamış ilk romanı “Son Güzel İstanbul” için hazırladığı şarkıları dinleyicilerin beğenisine sundu.

Henüz okurla buluşmamış bir romanın içinden doğan şarkılar, ilk kez bir projenin çıkış noktası oluyor. “Son Güzel İstanbul”un soundtrack albümü, dinleyiciyi kitabın dünyasına davet eden ilk kapı niteliği taşıyor.

Albümde yer alan “Fotoğraf”, “Benim İçin Bana Gel” ve “Sonsuz Denizlerde”, sadece birer şarkı değil; yakında yayımlanacak romanın karakterlerine, duygularına ve hikâyesine açılan ipuçları sunuyor.

GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ: FUAD

Sözleri Suat Kavukluoğlu tarafından yazılan şarkılar, Türkiye’de Ajda Pekkan, MFÖ, Murathan Mungan ve Nükhet Duru gibi önemli isimlerle yaptığı çalışmalarıyla tanınan Türk asıllı Amerikalı müzisyen Fuad imzası taşıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ MÜZİK

Pandemi döneminde yazılıp bestelenen şarkılar, bir orkestrasyon sürecinin ardından hayata geçirildi. Projede, düzenlemelere son dokunuşlar ve vokal kayıtları yapay zeka desteğiyle yapılarak, geleneksel müzik üretimi ile yeni teknolojiler bir araya getirildi.

DEVAMI KİTAPTA

“Son Güzel İstanbul”, genç bir gazeteci ile arkadaşlarının, bir döneme iz bırakan şarkıcı Alev’le yollarının kesişmesini ve müzikle örülü bir yolculuğu anlatıyor. Albümde yer alan şarkılar, bu hikâyenin duygusal omurgasını oluşturuyor. Dinleyici, bugün bu şarkılarla tanışıyor. Okur ise çok yakında, bu şarkıların arkasındaki hikâyeyi keşfedecek.