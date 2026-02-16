Son kararı Erdoğan verecek: Emekliye bayram ikramiyesi kaç TL olacak?

Ramazan ayına günler kala emekliler şimdiden bayram ikramiyelerini merak etmeye başladı. Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatacak olan ikramiyelerle ilgili çalışma yapılması bekleniyor.

Sayıları 17 milyonu bulan emeklileri ilgilendiren bayram ikramiyeleri konusunda şimdiden geri sayıma geçildi.

NE KADAR OLACAK?

4 bin lira olan bayram ikramiyesinin 5 bin liraya çıkarılması bekleniyor. Bu artışın bütçeye 150 milyar lira üzerinde etki oluşturacağı hesaplanırken, bayram ikramiyesine ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulacak torba teklife eklenmesi planlanıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenleme, yasalaşması sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri emekli maaşlarının yattığı bankalardaki hesaplar üzerinden temin edilecek. Bu yıl ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında olacak. Geçmiş uygulamalara bakıldığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.