Son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Gıdaların uygun koşullarda muhafaza edilmemesinden kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren zabıta ekipleri marketlerde denetleme yaptı.

Ürünleri uygun koşullarda saklamayan, hijyen kurallarına uymayan ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışını yapan bir markette incelemelerde bulunan ekipler son kullanma tarihi geçmiş 100 kalem ürünü toplayarak imha etti.

Dolar zengini dilenci

Öte yandan Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün Eyüpsultan Merkez’de yaptıkları rutin denetlemeler sırasında dilencilik yaptığını tespit ettikleri şahsı yakaladı.

Şahsı zabıta müdürlüğü binasına götüren ekipler yaptıkları aramada üzerinde 882 dolar ve 4 bin 801 TL buldu. Şahıs hakkında dilencilikten işlem yapılarak, üzerinden çıkan paralara el konuldu.