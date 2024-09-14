Son limanlar da Körfez’e peşkeş

İktidar ülkenin en değerli varlıklarını haraç mezat satmaya devam ediyor. Türkiye’nin iki kamu işletmesinden biri olan İzmir Alsancak Limanı’nın özelleştirilmesi tekrar gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde LOGISTECH - Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı’nda Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Erçelik’in açıklamaları tartışmalara yol açtı.

Erçelik İzmir Alsancak Limanı'nın yüzde 50 hissesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli limancılık firması Abu Dhabi Port'a devri için anlaşmaya varıldığını iddia etti. Tepkilere yol açan açıklamaya ilişkin BirGün’e konuşan Erçelik, aldığı piyasa duyumları üzerine konuştuğunu dile getirdi. Erçelik, “Abu Dhabi Port ile ortaklık konuşuluyor. Limanın tamamı yerine yarısının satılacağına dair tartışmalar var. Ortaklık durumunda limanın kamu tarafından denetlenmesi devam eder. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Açıklamanın Türkiye Varlık Fonu (TVF) yöneticilerinin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitmesinden birkaç gün sonra gelmesi dikkat çekti. Görüşmelere TVF’den üst düzey heyet gönderilmişti.

"SATIŞA İZİN VERMEYECEĞİZ"

SOL Parti İzmir İl Sözcüsü Barış İnce, “Bundan yaklaşık bir yıl önce gündeme gelen İzmir Limanı’nın Arap sermayesine satışında yeni gelişmeler olduğu öğrenildi. Limanın yüzde 50’sinin Abu Dhabi Port’a satıldığı söyleniyor. ‘Yerli ve Milli’ AKP-MHP ‘şen ortaklar’ ise şimdilik sessiz. Varlık Fonu adı altında ülkenin tüm değerlerini yabancılara satan iktidar, ülkenin bağımsızlığına bir darbe daha vurarak İzmir Limanı’nı satıyor. Bir hafta içinde Son limanlar da Körfez’e peşkeş Kamunun elinde kalan son iki limandan biri olan İzmir Alsancak’ın özelleştirilmesi yeniden gündeme geldi. Limanın yüzde 50’sinin BAE merkezli limancılık firması Abu Dhabi Port'a devri yapılacağı iddia edildi önce limana ABD savaş gemisi sonra da limanın Arap sermayesine satışı… Bunların hepsinin 9 Eylül haftasına denk gelmesi de manidardır. Tüm iktisadi kuruluşları Arap ya da Amerikan sermayesine peşkeş çekilmiş bir ülke, neyin kurtuluşunu kutlamaktadır? Zaten İngiltere, Fransa, İtalya vb… de kendileri gelip oturmak için değil, ülkenin ekonomisine, tersanelerine, limanlarına, ucuz emek gücüne sahip olmak için bu toprakları işgal etmişti. Bugün de iktidar memleketi altın tepside yabancılara sunmaktadır. Bu şehrin devrimcileri, yurtseverleri olarak böyle bir satışa izin vermeyeceğimizi, tüm gücümüzle peşkeşe karşı mücadele edeceğimizi duyururuz” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekilli Sevda Erdan Kılıç ise, “Alsancak Limanı’nın tamamının özelleştirilmesi tutmadı şimdi de yüzde 50’si için anlaşma sağlandığı söyleniyor. Bir kez daha, vatanımızın değerlerine ve tarihimize yapılan bir ihanetle karşı karşıyayız. Ülkemizin, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde millileştirilen limanlarının bugün yabancı şirketlere peşkeş çekilmesine sessiz kalamayız. AKP iktidarı, 22 yılda ülkemizin her karış toprağını, her birikimini yabancılara satmaktan çekinmedi. ‘Yerli ve milli’ diyerek geçiştirdikleri politikaları, aslında ülkemizi kendi ellerimizle yabancılara teslim etmek anlamına geliyor. Alsancak Limanı'nın satışı da bu politikaların son halkasıdır. Alsancak Limanı, sadece bir liman değil, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının simgesidir. Onu yabancılara satmak, vatanımızın geleceğine yapılmış bir ihanettir” ifadelerini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ YIL BAŞLADI

Alsancak Limanı, 16 Ekim 1922 tarihi ile 12 Nisan 1933 tarihleri arasında kısmen, bu tarihten sonra ise tamamen devlet tarafından işletilmeye başlandı. Alsancak beton iskelesinin 13 Mart 1957 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile TCDD’ye devri sağlandı ve iskele 1 Haziran 1959 tarihinde itibaren işletmeye açıldı. Alsancak Limanı’nın Araplara satılması ilk olarak geçen yıl gündeme gelmişti. 2023 yılı Temmuz ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamayla liman satışına ilişkin, “Türkiye, Ege sahilindeki İzmir’deki Alsancak Limanı’nın işletme haklarını satmak için Körfez Arap ülkeleriyle müzakere ediliyor” demişti. Bakan’ın açıklaması kentte büyük yankı uyandırmıştı. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi, siyasi partiler ve yaşam savunucuları karara tepki göstermişti. Geçen aralık ayında İngiliz haber ajansı Reuters, Abu Dabi'nin İzmir Limanı'nın işletme haklarına ortak olma konusunda ilgisini dile getirdiğini ve bu anlaşmanın yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olabileceğini bildirmişti.

2024 Ağustos ayında ise konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynak, ajansa yaptığı açıklamada, sürecin devam ettiğini söylemişti

KAMUDA İKİ LİMAN KALDI

Ülkenin en büyük 27 limanının yalnızca 2 tanesini halen kamu işletiyor. Bunlardan biri Alsancak Limanı diğeri ise Haydarpaşa Limanı.

Peşkeş çekilen 25 limandan öne çıkanlar şöyle:

• Mersin: PSA & Akfen

• Kocaeli: Safi Holding

• İzmir Aliağa: SOCAR-Goldman Sachs

• Antalya: Global Ports Holding

• İskenderun: Limak & Infrared