Son nefesine kadar mücadele içindeydi

Haber Merkezi

Tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı, Altan Öymen için taziye masajları devam etti. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada "Gazetecilikten siyasete uzanan ömrü boyunca demokrasiden ve özgürlüklerden asla taviz vermedi" diyen İmamoğlu, "12 Mart ve 12 Eylül darbeleri sonrası susturulmak istenen basına karşı gösterdiği onurlu duruş demokrasi savunuculara hep ilham oldu. 1999’da CHP’nin zor bir döneminde genel başkanlığı üstlenerek partimizin yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadı" ifadelerini kullandı.

Altan Öymen’in torunu Defne Öymen de sosyal medya hesabı üzerinden Altan Öymen için "İdolüm, ilhamım, hayatımın en büyük aşkıydın" dedi. Sosyal medyada Öymen için paylaşım yapan yurttaşlar da Öymen’in son ana kadar demokrasi mücadelesi içinde olduğunu, hukuksuzluğa karşı çıktığını vurguladılar.

Altan Öymen

BASINA SAHİP ÇIKTI

Altan Öymen’in yeğeni Örsan Öymen BirGün’e amcasını anlattı. Babası Örsan Öymeni’in de 22 Temmuz’da yaşamını yitirdiğini anlatan Öymen, Altan Öymen’in babasını hep düşündüğünü ve ölüm zamanlarının denk gelmesinin de bir tesadüf olduğunu söyledi. Altan Öymen’in gazeteciliğe 1950 yılında başladığını belirten yeğen Öymen, "Yoğun bakıma girene kadar medya çalışmalarını sürdürdü 75 yıl boyunca basın yayın ilkelerine, basın yayın ahlakına sahip çıktı” dedi. “Türkiye’nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olması için çok büyük mücadele verdi" diyen Öymen, "Sadece medyada değil siyaset alanında da bu mücadelesini sürdürdü. Saraçhanede CHP öncülüğünde otobüsün üstüne çıkarak halka destek oldu. Hiçbir zaman emeklilik hayatı yaşamadı" ifadelerini kullandı.

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MECLİS’TE TÖREN DÜZENLENECEK

Öymen için bugün saat 13.00’te TBMM’de devlet töreni yapılacak. Saat 15.00’te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde yapılacak törenin ardından Öymen’in cenazesi İstanbul’a getirilecek. Öymen’in cenazesi yarın saat 13.00’te Teşvikiye Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan aile mezarlığında toprağa verilecek.