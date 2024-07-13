Son nefeste mağlubiyet

Spor Servisi

FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Fransa'ya 67-66 mağlup oldu. Ulusal takım, Litvanya'da düzenlenen şampiyonada Fransa ile yarı finale yükselebilmek için karşı karşıya geldi.

Başkent Vilnius'ta oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 25-14 önde tamamlayan Fransa, soyunma odasına da 39-34 üstün gitti. Kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda daha üstün oynamasına ve skor üstünlüğünü de eline geçirmesine rağmen Fransa, üçüncü çeyreğini 52-50 önde bitirdiği karşılaşmadan 67-66 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.