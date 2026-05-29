Son şampiyon Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Arjantin Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı.

Arjantin Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre teknik direktör Lionel Scaloni, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada görev yapacak 26 futbolcuyu belirledi.

MESSI 6. KEZ SAHNEDE

Dünya Kupaları tarihinde en fazla maça çıkan futbolcu unvanını elinde bulunduran Messi, kariyerinde altıncı kez turnuvada sahne alacak.

Son dünya şampiyonu unvanıyla turnuvaya katılacak Arjantin, J Grubu'nda Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile karşı karşıya gelecek.

Arjantin'in 26 kişilik kadrosunda yer alan isimler:

Kaleci: Juan Musso, Geronimo Rulli, Emiliano Martinez

Defans: Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Nicolas Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martinez, Cristian Romero , Nicolas Otamendi , Nahuel Molina

Orta saha: Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Valentin Barco, Giovani Lo Celso, Ezequiel Palacios, Alexis Mac Allister , Enzo Fernandez

Forvet: Julian Alvarez, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Lionel Messi, Nico Paz, Jose Manuel Lopez , Lautaro Martinez