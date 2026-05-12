Son şampiyon Thunder, Lakers'a şans tanımadı

NBA play-off’larında Batı Konferansı’nda Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers karşısında seriyi 4-0 kazanarak konferans finallerine yükseldi.

Doğu Konferansı’nda ise Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons karşısında Donovan Mitchell’ın etkili performansıyla seriyi eşitledi.

Thunder, sahasında oynanan mücadelede Lakers’ı 115-110 mağlup ederek play-off’lardaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER YILDIZLAŞTI

Oklahoma ekibinde Shai Gilgeous-Alexander 35 sayıyla galibiyetin başrolü olurken, bitime 32.8 saniye kala Chet Holmgren’in yaptığı smaç maçın kritik anlarından biri oldu. Ajay Mitchell ise 28 sayı üretirken bunların 10’unu son çeyrekte kaydetti.

Lakers cephesinde LeBron James 24 sayı ve 12 ribaundla mücadele etti ancak son bölümde kaçırdığı turnike takımını öne geçirme fırsatını değerlendiremedi.

Austin Reaves 27 sayı kaydederken, son saniyelerde kullandığı üçlük isabet bulmadı. Hamstring sakatlığı nedeniyle sezonun son bölümünü kaçıran Luka Doncic ise karşılaşmayı kenardan takip etti.

CAVALIERS SERİYİ EŞİTLEDİ

Bu sonuçla Thunder, konferans finalinde San Antonio Spurs ile Minnesota Timberwolves arasındaki serinin galibini beklemeye başladı.

Doğu Konferansı’nda oynanan gecenin diğer maçında Cavaliers, Pistons’ı 112-103 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi.

Donovan Mitchell, ikinci yarıda attığı 39 sayıyla NBA play-off tarihinin en yüksek ikinci yarı skor rekoruna ortak olurken, maçı toplam 43 sayıyla tamamladı.

Cleveland ekibi, ilk yarının son bölümünden üçüncü çeyreğin başına kadar yakaladığı 24-0’lık seriyle maçın kontrolünü ele geçirdi. James Harden 24 sayı ve 11 asistle oynarken, Evan Mobley de 17 sayı, 5 blok ve 3 top çalmayla savunmada öne çıktı.

Detroit temsilcisinde Caris LeVert 24 sayı üretirken, Cade Cunningham 19 sayıda kaldı. Serinin beşinci maçı çarşamba gecesi Detroit’te oynanacak.