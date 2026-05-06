Son şampiyon Thunder, Lakers'ı rahat mağlup etti
NBA play-off’larında konferans yarı finalleri başladı. Oklahoma City Thunder, Lakers’ı 108-90 mağlup ederek seride öne geçerken Detroit Pistons da Cavaliers deplasmanında kazanarak avantajı elde etti.
NBA play-off’larında konferans yarı finalleri oynanan iki maçla başladı.
Batı Konferansı’nda Oklahoma City Thunder, sahasında Los Angeles Lakers’ı 108-90 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Paycom Center’daki karşılaşmada Thunder, özellikle savunmadaki etkili performansıyla dikkat çekti.
Ev sahibi ekipte Chet Holmgren 24 sayı ve 12 ribauntla “double-double” yaparken, Shai Gilgeous-Alexander ile Ajay Mitchell 18’er sayıyla galibiyete katkı verdi.
LEBRON'IN ÇABASI YETMEDİ
Lakers’ta ise LeBron James’in 27 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Doğu Konferansı’nda oynanan yarı final serisi ilk maçında ise Detroit Pistons, deplasmanda Cleveland Cavaliers’ı 111-101 yenerek seride avantajı aldı.
Pistons’ta Cade Cunningham 23 sayı, Tobias Harris 20 sayı ve Duncan Robinson 19 sayıyla oynadı.
Cavaliers cephesinde ise Donovan Mitchell 23 sayı üretirken, James Harden 22 sayılık katkı verdi.