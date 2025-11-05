Son şampiyonun durmaya niyeti yok: 8'de 8

NBA'de son şampiyon Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers'ı 126-107 yendi. Sezona iddialı başlayan Thunder, Clippers deplasmanındaki mücadeleyi 19 sayı farkla kazandı. Bu sonuçla Oklahoma City, NBA tarihinde kulübün en iyi sezon başlangıcına imza attı.

PHILADELPHIA, CHICAGO'YU DEVİRDİ

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 4 ribaunt, 12 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Chicago Bulls'a 113-111 mağlup oldu.

76ers'ta Tyrese Maxey'in 39 sayısı galibiyet için yeterli olmazken Adem Bona ise 2 sayı, 4 ribaunt ve 1 blok kaydetti. Chicago Bulls'ta Josh Giddey; 29 sayı, 15 ribaunt, 12 asist ile "triple-double" yaptı ve galibiyette önemli rol oynadı.