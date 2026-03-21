Son seçim anketi açıklandı: Partilerin oy oranı ne oldu?

SER-AR Araştırma’nın 13-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği son seçim anketi, Türkiye siyasetinde dengelerin başa baş olduğunu ortaya koydu.

26 ilde toplam 2200 seçmenle CATI (telefon anketi) yöntemiyle gerçekleştirilen anketin hata payı ±1,95 olarak açıklandı.

“Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlara göre CHP yüzde 31,9 ile ilk sırada yer aldı. AKP ise yüzde 30,6 ile CHP’yi yakından takip etti.

DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ, MHP VE ZAFER YARIŞTA

Ankette üçüncü sırada yüzde 9,2 ile DEM Parti yer aldı. Onu yüzde 6,8 ile MHP izlerken, Zafer Partisi yüzde 5,7 ile MHP’ye yakın bir seviyede ölçüldü.

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 5,4 olarak kaydedilirken, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,9 ile dikkat çekti.

DİĞER PARTİLERDE TABLO

Ankete göre Anahtar Parti yüzde 3,1; TİP yüzde 1,5; diğer partiler toplamda yüzde 1,9 oranında destek buldu.