Son seçim anketi: AKP, CHP'yi geçti
ASAL Araştırma'nın son seçim anketine göre AKP, 31.7 puan ile ilk sırada yer aldı ve 31.7 puan ölçülen CHP'yi geride bıraktı.
Asal Araştırma, ekim ayında gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
Ankette katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
"*Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok" yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra AKP, 32.5 puan ile ilk sırada yer aldı.
AKP'yi, 31.7 puan ile CHP takip etti. MHP'nin puanı 9 olurken, DEM Parti'nin ise 8.6 puan ölçüldü.
Diğer partilerin oy oranı şöyle oldu:
>> Zafer Partisi: %4.3
>> Yeniden Refah Partisi: %3.5
>> Yavuz Ağıralioğlu: %1.5
>> Türkiye İşçi Partisi: %1.3
>> Diğer: %2.9
Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?— Asal Araştırma (@AsalArastirma) October 28, 2024
▪️AK Parti:%32.5
▪️ CHP:%31.7
▪️ MHP:%9.0
▪️ DEM Parti:%8.6
▪️ İYİ Parti:%4.7
▪️ Zafer Partisi:%4.3
▪️ Yeniden Refah Partisi:%3.5
▪️ Yavuz Ağıralioğlu:%1.5
▪️ Türkiye İşçi Partisi:%1.3
▪️ Diğer:%2.9… pic.twitter.com/DYDrPeDOOO