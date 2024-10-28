Son seçim anketi: AKP, CHP'yi geçti

Asal Araştırma, ekim ayında gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

"*Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok" yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra AKP, 32.5 puan ile ilk sırada yer aldı.

AKP'yi, 31.7 puan ile CHP takip etti. MHP'nin puanı 9 olurken, DEM Parti'nin ise 8.6 puan ölçüldü.

Diğer partilerin oy oranı şöyle oldu:

>> Zafer Partisi: %4.3

>> Yeniden Refah Partisi: %3.5

>> Yavuz Ağıralioğlu: %1.5

>> Türkiye İşçi Partisi: %1.3

>> Diğer: %2.9